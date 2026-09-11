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Serie A
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Lazio Rome vs Milan AC : tout savoir du match, où regarde en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Lazio Rome vs Milan AC
Lazio Rome
Milan AC
Serie A

Comment regarder le match de Serie A entre Lazio Rome et Milan AC en direct? GOAL vous présente tous que vous avez besoin savoir et encore plus.

Lazio Rome vs Milan AC : heure du coup d'envoi

crest
Serie A - Journée 4
Stadio Olimpico, Rome

Le match d'aujourd'hui entre Lazio Rome et Milan AC débutera à 12 sept. 2026, 18:00.

Où regarder le match ?

Ce match de Serie A entre la Lazio et le Milan est diffusé en direct sur DAZN. Les options de chaîne TV et de live stream disponibles sont indiquées ci-dessous.

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Aperçu du match

Lazio Rome vs Milan AC Équipes probables

4-3-3
Lazio Rome crest
Lazio Rome
LAZ
Formation
Milan AC crest
Milan AC
MIL
3-4-2-1
C. MandasC. MandasN. TavaresN. TavaresR. Floriani MussoliniR. Floriani MussoliniO. ProvstgaardO. ProvstgaardD. DoekhiD. DoekhiK. TaylorK. TaylorD. FrattesiD. FrattesiR. BelahyaneR. BelahyaneM. ZaccagniM. ZaccagniA. PinamontiA. PinamontiG. IsaksenG. IsaksenM. MaignanM. MaignanK. De WinterK. De WinterM. GilaM. GilaS. PavlovicS. PavlovicA. JashariA. JashariA. RabiotA. RabiotP. EstupinanP. EstupinanY. MusahY. MusahS. ChukwuezeS. ChukwuezeA. CisseA. CisseG. RamosG. Ramos
Milan AC crest
Milan AC
MIL
4-3-3
Lazio Rome

Onze de départ

Milan AC

Entraineur

  • G. Gattuso
  • R. Amorim

Du côté de la Lazio, Gennaro Gattuso doit faire face à un nombre important d'absents : Adam Marusic, Fisayo Dele-Bashiru, Patric, Danilo Cataldi, Alessio Furlanetto, Luca Pellegrini et Andrea Pinamonti sont tous sur la liste des blessés. Le onze probable devrait s'articuler autour de Mandas dans les buts, avec Taylor, Frattesi et Belahyane au milieu, et Zaccagni, Noslin et Isaksen en soutien offensif.

Pour le Milan, Ruben Amorim est privé de Warren Bondo et Mario Gila. Le onze probable alignerait Maignan dans les cages, une défense composée de De Winter, Diawara et Pavlovic, avec Modric, Rabiot, Musah et Saelemaekers au milieu, et Moreira et Ramos en attaque.

LAZ

LAZ - Forme

FRC
V1-2
MAN
D0-2
BOL
V0-1
GEN
V1-0
UDI
V1-2
But marqué (encaissé)
6/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
MIL

MIL - Forme

CHE
D3-0
MUN
V2-4
TOR
V1-2
VEN
V2-0
JUV
N1-1
But marqué (encaissé)
9/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

La Lazio présente un bilan de quatre victoires pour une défaite sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Les Romains restent sur trois succès consécutifs en Serie A, dont une victoire 1-2 à Udine lors de la dernière journée et un succès 1-0 contre Gênes. Seule une défaite 0-2 contre Mantoue en Coupe d'Italie vient ternir ce tableau d'ensemble.

Le Milan, de son côté, affiche deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq dernières sorties. Les Rossoneri ont battu Venise 2-0 et le Torino 1-2, avant de concéder le match nul 1-1 face à la Juventus lors de la dernière journée de championnat. Les deux défaites sont survenues lors de matchs amicaux de préparation contre Chelsea et Manchester United.

Face à face

Lazio RomeNulMilan AC
3
1
1
Serie A
Lazio Rome badge
Lazio Rome
LAZ
1
Milan AC badge
Milan AC
MIL
0
FDM
Italie Coupe
Lazio Rome badge
Lazio Rome
LAZ
1
Milan AC badge
Milan AC
MIL
0
FDM
Serie A
Milan AC badge
Milan AC
MIL
1
Lazio Rome badge
Lazio Rome
LAZ
0
FDM
Serie A
Milan AC badge
Milan AC
MIL
1
Lazio Rome badge
Lazio Rome
LAZ
2
FDM
Serie A
Lazio Rome badge
Lazio Rome
LAZ
2
Milan AC badge
Milan AC
MIL
2
FDM
6Buts marqués4
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué2/5

Lors de leur dernière confrontation, disputée en Serie A le 15 mars 2026 au Stadio Olimpico, la Lazio s'était imposée 1-0 face au Milan. Sur les cinq derniers duels entre les deux clubs, la Lazio compte trois victoires pour une du Milan, avec un match nul 2-2 en août 2024. Le bilan offensif global sur cette série s'établit à six buts pour chaque équipe.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
RomaRomaROM
3300101+99
V
V
V
2
InterInterINT
330083+59
V
V
V
3
Lazio RomeLazio RomeLAZ
330041+39
V
V
V
4
ComoComoCOM
321073+47
V
V
N
5
Milan ACMilan ACMIL
321052+37
N
V
V
6
Juventus FCJuventus FCJUV
321041+37
N
V
V
7
FrosinoneFrosinoneFRC
320163+36
V
V
D
8
Atalanta BergameAtalanta BergameATA
320143+16
D
V
V
9
CagliariCagliariCGL
320121+16
V
D
V
10
SassuoloSassuoloSAS
31115504
N
V
D
11
UdineseUdineseUDI
31115504
D
V
N
12
SSC NaplesSSC NaplesNAP
31025503
D
D
V
13
TorinoTorinoTOR
310245-13
V
D
D
14
LecceLecceLEC
310225-33
D
D
V
15
FiorentinaFiorentinaFIO
4103511-63
V
D
D
D
16
BologneBologneBOL
301224-21
N
D
D
17
ParmeParmePAR
301214-31
N
D
D
18
MonzaMonzaMON
301248-41
N
D
D
19
GenoaGenoaGEN
300317-60
D
D
D
20
VeneziaVeneziaVEN
4004411-70
D
D
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Relégation

En Serie A 2026/27, la Lazio occupe actuellement la troisième place du classement, tandis que le Milan se situe en cinquième position.

Comment utiliser un VPN ?

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Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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