Lazio Rome vs Milan AC : tout savoir du match, où regarde en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Lazio Rome vs Milan AC : heure du coup d'envoi

Serie A - Journée 4 12 sept. 2026 - 12:00 Stadio Olimpico, Rome

Le match d'aujourd'hui entre Lazio Rome et Milan AC débutera à 12 sept. 2026, 18:00.

Où regarder le match ?

Ce match de Serie A entre la Lazio et le Milan est diffusé en direct sur DAZN. Les options de chaîne TV et de live stream disponibles sont indiquées ci-dessous.

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Aperçu du match

Du côté de la Lazio, Gennaro Gattuso doit faire face à un nombre important d'absents : Adam Marusic, Fisayo Dele-Bashiru, Patric, Danilo Cataldi, Alessio Furlanetto, Luca Pellegrini et Andrea Pinamonti sont tous sur la liste des blessés. Le onze probable devrait s'articuler autour de Mandas dans les buts, avec Taylor, Frattesi et Belahyane au milieu, et Zaccagni, Noslin et Isaksen en soutien offensif.

Pour le Milan, Ruben Amorim est privé de Warren Bondo et Mario Gila. Le onze probable alignerait Maignan dans les cages, une défense composée de De Winter, Diawara et Pavlovic, avec Modric, Rabiot, Musah et Saelemaekers au milieu, et Moreira et Ramos en attaque.

La Lazio présente un bilan de quatre victoires pour une défaite sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Les Romains restent sur trois succès consécutifs en Serie A, dont une victoire 1-2 à Udine lors de la dernière journée et un succès 1-0 contre Gênes. Seule une défaite 0-2 contre Mantoue en Coupe d'Italie vient ternir ce tableau d'ensemble.

Le Milan, de son côté, affiche deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq dernières sorties. Les Rossoneri ont battu Venise 2-0 et le Torino 1-2, avant de concéder le match nul 1-1 face à la Juventus lors de la dernière journée de championnat. Les deux défaites sont survenues lors de matchs amicaux de préparation contre Chelsea et Manchester United.

Lors de leur dernière confrontation, disputée en Serie A le 15 mars 2026 au Stadio Olimpico, la Lazio s'était imposée 1-0 face au Milan. Sur les cinq derniers duels entre les deux clubs, la Lazio compte trois victoires pour une du Milan, avec un match nul 2-2 en août 2024. Le bilan offensif global sur cette série s'établit à six buts pour chaque équipe.

En Serie A 2026/27, la Lazio occupe actuellement la troisième place du classement, tandis que le Milan se situe en cinquième position.

Comment utiliser un VPN ?

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur la télé

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