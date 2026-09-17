Laval vs Sochaux : heure du coup d'envoi

Ligue 2 - Journée 7 18 sept. 2026 - 14:00 Stade Francis le Basser

Le match d'aujourd'hui entre Laval et Sochaux débutera à 18 sept. 2026, 20:00.

A quelle heure commence le jeu ?

Laval - Sochaux sera diffusé en direct à la télévision et en streaming. Les options disponibles pour suivre le match en live sont indiquées ci-dessous.

Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct. Faites défiler la page pour trouver des informations sur l'utilisation d'un VPN.

Aperçu du match

Du côté de Laval, David Vignes prépare son équipe sans que des informations précises sur les blessés ou les suspendus ne soient disponibles pour le moment. La composition probable n'a pas encore été communiquée officiellement et sera mise à jour à l'approche du coup d'envoi.

Pour Sochaux, même situation : Vincent Hognon n'a pas dévoilé son groupe ni signalé d'absences particulières. Les détails sur l'effectif disponible seront ajoutés dès que les informations officielles seront connues.

Laval présente un bilan d'une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matchs de Ligue 2. La dernière sortie des Tangos s'est soldée par une défaite 3-2 face à Dijon, et la tendance reste préoccupante avec trois revers d'affilée. Sur cette série, Laval a inscrit sept buts mais en a concédé neuf, révélant une fragilité défensive évidente. Seule la victoire inaugurale face à Nantes (2-1) apporte une note positive à ce bilan récent.

Sochaux affiche quant à lui deux victoires, deux nuls et aucune défaite sur ses cinq derniers matchs. Les Lionceaux ont notamment battu Nantes 1-0 lors de leur dernier match, le 12 septembre. La solidité défensive est frappante : Sochaux n'a concédé qu'un seul but sur cette période, tout en gardant deux clean sheets. Un bilan qui témoigne d'une équipe bien organisée et difficile à manœuvrer.

La dernière confrontation entre les deux clubs remonte au 22 avril 2023 en Ligue 2, avec une victoire de Laval à domicile sur le score de 2-1. Sur les cinq derniers duels recensés, Laval compte deux victoires, Sochaux une, et deux matchs se sont terminés sur un score de parité. Les deux équipes se sont affrontées régulièrement en Ligue 2, avec des rencontres également en 2022, 2017 et 2016.

Au classement de Ligue 2, Laval occupe la 18e place, tandis que Sochaux pointe à la 7e position.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.