A quelle heure commence le jeu ?

Serie A - Journée 4 14 sept. 2026 - 14:45 Giuseppe Meazza

Inter Milan - Udinese est diffusé en direct sur DAZN, qui retransmet l'intégralité des rencontres de Serie A. Le match est également disponible en coexclusivité sur Sky et en streaming sur NOW. Les options de streaming direct sont indiquées ci-dessous.

Comment regarder Inter contre Udinese avec un VPN

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Inter vs Udinese : heure du coup d'envoi

Serie A - Journée 4 14 sept. 2026 - 14:45 Giuseppe Meazza

Le match d'aujourd'hui entre Inter et Udinese débutera à 14 sept. 2026, 20:45.

Du côté de l'Inter, Cristian Chivu est privé de Djed Spence, l'arrière droit anglais recruté cet été et toujours en phase de reprise après blessure. Le onze probable alignerait Josep Martinez dans les buts, une défense composée de Bastoni, Akanji et Bisseck, avec Dimarco sur le côté gauche. Barella, Sucic et Zielinski formeraient le milieu, Diouf et Lautaro Martinez complétant l'attaque aux côtés de Francesco Pio Esposito. La situation de Lautaro Martinez mérite attention : le capitaine argentin pourrait refuser une prochaine convocation en sélection nationale dans un contexte de crise au sein de l'AFA, ce qui rend sa présence ce soir d'autant plus précieuse pour le club.

L'Udinese de Kosta Runjaic doit composer avec plusieurs absences : Nicolo Zaniolo, Matteo Palma, Alessandro Zanoli, Oumar Solet et Juan Arizala sont tous indisponibles. Le onze probable verrait Okoye dans les buts, Ebosse, Abankwah et Bertola en défense, avec Karlström, Vojvoda, Lovric, Gomez et Kamara au milieu, et Ekkelenkamp associé à Keinan Davis en attaque.

L'Inter aborde ce match sur quatre victoires consécutives toutes compétitions confondues, avec une seule défaite lors des cinq derniers matchs, concédée en Ligue des Champions contre le Real Madrid (1-2). En Serie A, les Nerazzurri ont gagné leurs trois premières journées, inscrivant huit buts et n'en concédant que quatre. Le bilan sur cinq matchs est de quatre victoires pour une défaite, avec dix buts marqués et cinq encaissés.

L'Udinese présente un bilan plus irrégulier : deux victoires, un nul et deux défaites sur les cinq dernières sorties. Les Frioulans ont inscrit sept buts et en ont concédé six sur cette période. Leur dernière sortie en Serie A s'est soldée par une défaite 1-2 contre la Lazio, mais ils avaient auparavant réussi un déplacement victorieux à Monza (2-3).

Le dernier face-à-face entre les deux équipes remonte au 17 janvier 2026 en Serie A : l'Udinese s'était imposé 1-0 à domicile contre l'Inter. La rencontre précédente, disputée à San Siro le 31 août 2025, avait vu l'Udinese s'imposer 2-1, un résultat qui avait marqué les esprits dans le camp nerazzurro. Sur les cinq dernières confrontations, l'Inter compte deux victoires, l'Udinese deux également, pour un match nul, avec un total de neuf buts marqués par l'Inter et sept par les Frioulans.

En Serie A 2026/27, l'Inter occupe la troisième place du classement, tandis que l'Udinese pointe à la onzième position.

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Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.