Inter vs SSC Naples: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Inter vs SSC Naples : heure du coup d'envoi

Serie A - Journée 3 5 sept. 2026 - 12:00 Giuseppe Meazza

Le match d'aujourd'hui entre Inter et SSC Naples débutera à 5 sept. 2026, 18:00.

Où regarder le match?

Inter - Naples est diffusé en direct sur DAZN. Vous pouvez regarder le match en streaming via la plateforme en souscrivant un abonnement.

Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

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Inter vs SSC Naples : heure du coup d'envoi

Serie A - Journée 3 5 sept. 2026 - 12:00 Giuseppe Meazza

Le match d'aujourd'hui entre Inter et SSC Naples débutera à 5 sept. 2026, 18:00.

Du côté de l'Inter, Cristian Chivu ne déplore aucun blessé ni suspendu confirmé. Le onze probable alignerait Josep Martinez dans les buts, une défense composée de Bastoni, Akanji et Pavard, Diouf et Dimarco sur les côtés, Barella, Calhanoglu et Zielinski au milieu, avec Lautaro Martínez et Francesco Pio Esposito en attaque.

Naples sera privé d'Alessandro Buongiorno, Luca Marianucci, Scott McTominay et Giovane Nascimento, tous blessés. Allegri devrait s'appuyer sur Meret dans les buts, une défense à quatre avec Di Lorenzo, Rrahmani, Marin et Spinazzola, Anguissa et Lobotka au milieu, De Bruyne en soutien, et Politano et Højlund en attaque. Des mises à jour pourraient intervenir avant le coup d'envoi.

L'Inter présente un bilan de quatre victoires et un nul sur ses cinq dernières sorties toutes compétitions confondues. En Serie A, les Nerazzurri ont remporté leurs deux matchs : 4-1 contre Monza à domicile puis 1-0 à Cagliari, avec un but décisif de Calhanoglu dès la neuvième minute. Ces deux rencontres de championnat se soldent par cinq buts marqués et aucun encaissé. Le seul faux pas remonte à l'amichevole de préparation contre le Milan AC, terminée 1-1.

Naples affiche trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq derniers matchs. Le résultat le plus récent est la défaite 1-2 à domicile contre le Como en Serie A, qui contraste avec le succès 2-0 à Gênes lors de la première journée. En préparation, les Napolitains avaient écrasé l'Aris Salonique 6-2 avant de buter sur le Celta Vigo (1-1). Sur l'ensemble de ces cinq rencontres, Naples a inscrit douze buts et en a concédé sept.

Le dernier face-à-face entre les deux clubs remonte au 11 janvier 2026 au Giuseppe Meazza, avec un match nul 2-2 en Serie A. Avant cela, Naples s'était imposé 3-1 à domicile contre l'Inter en octobre 2025. Sur les cinq dernières confrontations en Serie A, on dénombre deux victoires napolitaines, une victoire intériste et deux matchs nuls, avec des buts inscrits à chaque rencontre.

Au classement de Serie A, l'Inter occupe la deuxième place tandis que Naples pointe au dixième rang après les deux premières journées de la saison 2026/27.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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