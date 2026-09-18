Guingamp vs Red Star : heure du coup d'envoi

Ligue 2 - Journée 7 19 sept. 2026 - 08:00 Municipal du Roudourou

Le match d'aujourd'hui entre Guingamp et Red Star débutera à 19 sept. 2026, 14:00.

Comment voir le match ?

Ce match de Ligue 2 entre Guingamp et Red Star est diffusé en direct à la télévision et en streaming. Les options disponibles sont indiquées ci-dessous.

Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct. Faites défiler la page pour trouver des informations sur l'utilisation d'un VPN.

Aperçu du match

Du côté de Guingamp, entraîné par Sylvain Ripoll, aucune information officielle sur les blessés ou les suspensions n'est disponible pour le moment. La composition probable n'a pas encore été communiquée et les détails seront ajoutés au fur et à mesure des annonces officielles.

Pour Red Star, Damien Perrinelle n'a pas non plus dévoilé son groupe ni son onze probable. Aucun forfait confirmé n'est signalé à ce stade. Ces informations seront mises à jour à l'approche du coup d'envoi.

Guingamp présente un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite sur ses cinq derniers matchs de Ligue 2. La formation de Sylvain Ripoll a battu Annecy 2-1 lors de sa dernière sortie, après avoir concédé des nuls contre Reims (2-2) et Nantes (3-3). Les Guingampais ont inscrit neuf buts sur cette série tout en en encaissant sept, ce qui traduit un certain équilibre offensif mais une défense perfectible.

Red Star affiche deux victoires consécutives, pour un bilan global de deux victoires, deux nuls et une défaite sur les cinq derniers matchs. Les hommes de Damien Perrinelle ont gagné à Metz (1-0) puis battu Laval (1-2) en déplacement. Ils n'ont encaissé que deux buts sur cette période, ce qui en fait l'une des défenses les plus solides de la série.

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte au 24 avril 2026 en Ligue 2 : Red Star s'était imposé 3-2 à domicile face à Guingamp. Sur les quatre dernières rencontres disputées entre ces deux clubs, Red Star n'a pas perdu une seule fois, avec trois victoires et un nul. Guingamp n'a pas réussi à s'imposer face au Red Star depuis au moins la saison 2024-2025.

Au classement de la Ligue 2, Guingamp occupe la neuvième place tandis que Red Star se trouve en quatrième position.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.