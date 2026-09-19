Fulham vs Manchester United : heure du coup d'envoi

Premier League - Journée 5 20 sept. 2026 - 11:30 Craven Cottage

Le match d'aujourd'hui entre Fulham et Manchester United débutera à 20 sept. 2026, 17:30.

Où regarder le match ?

Ce match de Premier League entre Fulham et Manchester United est diffusé en direct sur Canal+, Canal+ Foot et myCANAL. Retrouvez ci-dessous les options pour suivre la rencontre en live stream.

Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

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Aperçu du match

Du côté de Fulham, Álvaro Arbeloa devrait aligner Bernd Leno dans les buts, avec une défense composée de Calvin Bassey, Antonee Robinson, Timothy Castagne et David Affengruber. Sander Berge et Shea Charles forment le double pivot, tandis qu'Alex Iwobi, Oscar Bobb et Gonzalo Garcia soutiennent la pointe Joshua King. Tom Cairney et Kenny Tete sont indisponibles sur blessure.

Michael Carrick devra composer sans Amad Diallo, Matthijs de Ligt, Manuel Ugarte et Tom Heaton, tous blessés. Le onze probable voit Senne Lammens garder les buts, avec Diogo Dalot, Lisandro Martinez, Harry Maguire et Patrick Dorgu en défense, et un milieu articulé autour de Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo et Youri Tielemans, avec Bryan Mbeumo, Marcus Rashford et Matheus Cunha en soutien offensif.

Fulham présente un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Les Cottagers ont inscrit huit buts et en ont concédé six sur cette période. Leur dernière sortie est une victoire 2-3 contre West Ham en Carabao Cup, mais ils restent sur deux défaites en Premier League, dont un revers 2-3 face à Crystal Palace.

Manchester United affiche deux victoires, un nul et deux défaites sur les cinq derniers matchs. Les Red Devils ont marqué quatorze buts et en ont encaissé huit, portés notamment par une large victoire 5-2 contre Ipswich et un succès 4-0 contre Sabah FK en Ligue des Champions. Leurs deux défaites les plus récentes, contre Manchester City (0-1) et Brighton en Carabao Cup (2-3), illustrent une irrégularité préoccupante.

La rencontre la plus récente entre les deux équipes remonte au 1er février 2026, lorsque Manchester United s'était imposé 3-2 à Old Trafford en Premier League. Sur les cinq dernières confrontations, Manchester United compte trois victoires, contre une seule défaite, avec un match nul. Les deux équipes ont inscrit au total dix buts sur cet échantillon, soit une moyenne de deux buts par match.

En Premier League, Fulham occupe la 18e place, une position qui place le club dans la zone de relégation et rend ce match à domicile particulièrement important. Manchester United, 13e, cherche à consolider sa position dans la première moitié de tableau.

Comment utiliser un VPN ?

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Comment regarder le diffusion du internet sur la télé

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Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.