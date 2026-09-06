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Everton vs Manchester United: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Everton vs Manchester United
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Premier League

Comment regarder le match de Premier League entre Everton et Manchester United, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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Premier League - Journée 3
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Le match est diffusé en France sur myCANAL. Les options de chaîne TV et de live stream disponibles sont listées ci-dessous.

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Comment regarder Everton contre Manchester United avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Everton vs Manchester United : heure du coup d'envoi

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Premier League - Journée 3
Hill Dickinson Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Everton et Manchester United débutera à 6 sept. 2026, 15:00.

Everton vs Manchester United Équipes probables

4-2-3-1
Everton crest
Everton
EVE
Formation
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-2-3-1
1J. Pickford15J. O'Brien6J. Tarkowski16V. Mykolenko4J. Branthwaite45H. Armstrong34M. Roehl37J. Garner19T. George8K. Dewsbury-Hall11T. Barry1S. Lammens23L. Shaw6L. Martinez2D. Dalot5H. Maguire8B. Fernandes19B. Mbeumo18Y. Tielemans9M. Rashford37K. Mainoo10M. Cunha
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-2-3-1
Everton

Onze de départ

Manchester United

Entraineur

  • D. Moyes
  • M. Carrick

Du côté d'Everton, David Moyes devrait aligner Jordan Pickford dans les buts, avec une défense composée de Jarrad Branthwaite, James Tarkowski, Vitaliy Mykolenko et Merlin Roehl. Harrison Armstrong, James Garner et Kiernan Dewsbury-Hall sont pressentis au milieu, tandis que Tyrique George et Thierno Barry devraient animer le secteur offensif. Christian Noergaard est le seul absent sur blessure signalé, sans suspension en cours.

Michael Carrick doit faire face à un nombre important d'absents chez les Red Devils : Matthijs de Ligt, Amad Diallo, Carlos Baleba, Tom Heaton et Manuel Ugarte sont tous indisponibles sur blessure. Le onze probable place Senne Lammens dans les buts, avec Diogo Dalot, Harry Maguire, Lisandro Martinez et Luke Shaw en défense. Kobbie Mainoo et Youri Tielemans sont attendus dans l'entrejeu aux côtés de Bruno Fernandes, avec Bryan Mbeumo, Marcus Rashford et Matheus Cunha en attaque. Des informations complémentaires seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi si la situation évolue.

EVE

EVE - Forme

NEW
V3-1
LIL
N1-1
CRY
V2-0
PNE
V0-4
BOU
N1-1
But marqué (encaissé)
11/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
MUN

MUN - Forme

PSG
N1-1
LEE
V1-1
MIL
D2-4
HUL
D2-0
IPS
V5-2
But marqué (encaissé)
9/10
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Everton arrive sur ce match avec un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite lors de leurs cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues. Leur dernier match s'est soldé par un nul 1-1 contre Bournemouth en Premier League, après une victoire 2-0 contre Crystal Palace lors de la journée précédente. Les Toffees ont également écrasé Preston 4-0 en Carabao Cup, portant leur total à neuf buts marqués sur cette période, pour seulement deux encaissés.

Manchester United affiche un bilan plus irrégulier avec deux victoires, un nul et deux défaites sur leurs cinq dernières sorties. La plus récente est une nette victoire 5-2 contre Ipswich Town en Premier League, mais elle fait suite à une défaite 2-0 contre Hull City. United a marqué dix buts sur ces cinq matchs mais en a concédé neuf, ce qui témoigne d'une fragilité défensive persistante malgré leur efficacité offensive.

Face à face

EvertonNulManchester United
1
2
2
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
0
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FDM
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
Everton badge
Everton
EVE
1
FDM
Jeux d'amitié des clubs
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
Everton badge
Everton
EVE
2
FDM
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
2
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
FDM
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
4
Everton badge
Everton
EVE
0
FDM
5Buts marqués9
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué2/5

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs remonte à février 2026, avec une victoire de Manchester United 1-0 au Hill Dickinson Stadium en Premier League. United avait également remporté le match aller cette saison-là, Everton s'imposant 1-0 à Old Trafford en novembre 2025. Sur les cinq dernières confrontations toutes compétitions confondues, chaque équipe compte deux victoires et un match nul, pour un total de onze buts inscrits. Le résultat le plus net de cette série reste la victoire 4-0 de United à Old Trafford en décembre 2024.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Manchester CityManchester CityMCI
330072+59
V
V
V
2
HullHullHUL
321030+37
N
V
V
3
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
4
ChelseaChelseaCHE
220075+26
V
V
5
BrentfordBrentfordBRE
312052+35
N
N
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
312064+25
V
N
N
7
NewcastleNewcastleNEW
312064+25
N
V
N
8
LeedsLeedsLEE
312032+15
N
N
V
9
BrightonBrightonBHA
311185+34
N
D
V
10
EvertonEvertonEVE
211031+24
N
V
11
SunderlandSunderlandSUN
31113304
N
V
D
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210154+13
V
D
13
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
310248-43
V
D
D
14
IpswichIpswichIPS
310248-43
D
D
V
15
BournemouthBournemouthBOU
302145-12
N
N
D
16
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
302123-12
N
N
D
17
Aston VillaAston VillaAVL
301205-51
N
D
D
18
TottenhamTottenhamTOT
301205-51
N
D
D
19
FulhamFulhamFUL
300347-30
D
D
D
20
CoventryCoventryCOV
300305-50
D
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Relégation

Au classement de la Premier League, Everton occupe actuellement la huitième place, tandis que Manchester United est onzième.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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