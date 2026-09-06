A quelle heure commence le jeu ?

Premier League - Journée 3 6 sept. 2026 - 09:00 Hill Dickinson Stadium

Le match est diffusé en France sur myCANAL. Les options de chaîne TV et de live stream disponibles sont listées ci-dessous.

Comment regarder Everton contre Manchester United avec un VPN

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Everton vs Manchester United : heure du coup d'envoi

Premier League - Journée 3 6 sept. 2026 - 09:00 Hill Dickinson Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Everton et Manchester United débutera à 6 sept. 2026, 15:00.

Du côté d'Everton, David Moyes devrait aligner Jordan Pickford dans les buts, avec une défense composée de Jarrad Branthwaite, James Tarkowski, Vitaliy Mykolenko et Merlin Roehl. Harrison Armstrong, James Garner et Kiernan Dewsbury-Hall sont pressentis au milieu, tandis que Tyrique George et Thierno Barry devraient animer le secteur offensif. Christian Noergaard est le seul absent sur blessure signalé, sans suspension en cours.

Michael Carrick doit faire face à un nombre important d'absents chez les Red Devils : Matthijs de Ligt, Amad Diallo, Carlos Baleba, Tom Heaton et Manuel Ugarte sont tous indisponibles sur blessure. Le onze probable place Senne Lammens dans les buts, avec Diogo Dalot, Harry Maguire, Lisandro Martinez et Luke Shaw en défense. Kobbie Mainoo et Youri Tielemans sont attendus dans l'entrejeu aux côtés de Bruno Fernandes, avec Bryan Mbeumo, Marcus Rashford et Matheus Cunha en attaque. Des informations complémentaires seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi si la situation évolue.

Everton arrive sur ce match avec un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite lors de leurs cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues. Leur dernier match s'est soldé par un nul 1-1 contre Bournemouth en Premier League, après une victoire 2-0 contre Crystal Palace lors de la journée précédente. Les Toffees ont également écrasé Preston 4-0 en Carabao Cup, portant leur total à neuf buts marqués sur cette période, pour seulement deux encaissés.

Manchester United affiche un bilan plus irrégulier avec deux victoires, un nul et deux défaites sur leurs cinq dernières sorties. La plus récente est une nette victoire 5-2 contre Ipswich Town en Premier League, mais elle fait suite à une défaite 2-0 contre Hull City. United a marqué dix buts sur ces cinq matchs mais en a concédé neuf, ce qui témoigne d'une fragilité défensive persistante malgré leur efficacité offensive.

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs remonte à février 2026, avec une victoire de Manchester United 1-0 au Hill Dickinson Stadium en Premier League. United avait également remporté le match aller cette saison-là, Everton s'imposant 1-0 à Old Trafford en novembre 2025. Sur les cinq dernières confrontations toutes compétitions confondues, chaque équipe compte deux victoires et un match nul, pour un total de onze buts inscrits. Le résultat le plus net de cette série reste la victoire 4-0 de United à Old Trafford en décembre 2024.

Au classement de la Premier League, Everton occupe actuellement la huitième place, tandis que Manchester United est onzième.

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Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.