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Elche vs Real Madrid: tout savoir du match, où regarde en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Elche vs Real Madrid
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Comment regarder le match de La Liga entre Elche et Real Madrid en direct? GOAL vous présente tous que vous avez besoin savoir et encore plus.

Elche vs Real Madrid : heure du coup d'envoi

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LaLiga - Journée 6
Estadio Martinez Valero

Le match d'aujourd'hui entre Elche et Real Madrid débutera à 15 sept. 2026, 21:30.

Où regarder le match ?

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Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct. Faites défiler la page pour trouver des informations sur l'utilisation d'un VPN.

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Aperçu du match

Elche vs Real Madrid Équipes probables

4-4-1-1
Elche crest
Elche
ELC
Formation
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-2-3-1
M. DituroM. DituroF. RedondoF. RedondoV. ChustV. ChustB. SangareB. Sangareteam-logoR. RevivoF. BuonanotteF. BuonanotteT. MorenteT. MorenteJ. MorcilloJ. MorcilloG. VillarG. VillarG. ValeraG. ValeraF. NinoF. NinoT. CourtoisT. CourtoisD. HuijsenD. HuijsenAntonio RüdigerAntonio RüdigerM. CucurellaM. CucurellaT. Alexander-ArnoldT. Alexander-ArnoldB. SilvaB. SilvaA. GulerA. GulerJ. BellinghamJ. BellinghamF. ValverdeF. ValverdeVinicius JuniorVinicius JuniorKylian MbappéKylian Mbappé
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-4-1-1
Elche

Onze de départ

Real Madrid

Entraineur

  • M. Anselmi
  • J. Mourinho

Du côté d'Elche, Martin Anselmi devrait aligner un onze composé de Dituro, Redondo, Chust, Sangare, Revivo, Buonanotte, Morente, Morcillo, Villar, Valera et Fer Niño. Yago Santiago est indisponible sur blessure, aucune suspension n'est à signaler.

José Mourinho devrait s'appuyer sur Courtois dans les buts, avec une défense formée de Huijsen, Rüdiger, Cucurella et Alexander-Arnold. Bellingham, Guler, Bernardo Silva et Valverde sont attendus au milieu, tandis que Mbappé et Vinicius Jr formeront le duo offensif. Militao, Rodrygo et Mendy sont forfaits sur blessure.

ELC

ELC - Forme

COR
N1-1
BAR
D0-5
SAN
D3-2
RSO
D2-3
ATH
N1-1
But marqué (encaissé)
6/13
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
RMA

RMA - Forme

RSO
V4-1
MAL
V4-0
BET
D1-0
INT
V2-1
RAY
V4-1
But marqué (encaissé)
14/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Elche n'a remporté aucun de ses cinq derniers matchs de LaLiga, avec un bilan de zéro victoire, deux nuls et trois défaites. Leur dernier match s'est soldé par un nul 1-1 contre l'Athletic Bilbao, après une défaite 2-3 face à la Real Sociedad. Sur l'ensemble de ces cinq rencontres, les locaux ont inscrit sept buts et en ont concédé treize.

Le Real Madrid affiche un bilan de quatre victoires et une défaite sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Les Madrilènes ont battu le Rayo Vallecano 4-1 lors de leur dernier match de Liga, après avoir disposé de l'Inter Milan 2-1 en Ligue des Champions. Leur seule contre-performance reste la défaite 1-0 concédée face au Betis Séville. Madrid a marqué quinze buts sur cette série, n'en encaissant que trois.

Face à face

ElcheNulReal Madrid
0
2
3
LaLiga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
4
Elche badge
Elche
ELC
1
FDM
LaLiga
Elche badge
Elche
ELC
2
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FDM
LaLiga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
4
Elche badge
Elche
ELC
0
FDM
LaLiga
Elche badge
Elche
ELC
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
FDM
LaLiga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Elche badge
Elche
ELC
2
FDM
5Buts marqués15
Matchs au-delà des 2.5 buts5/5
Les deux équipes ont marqué3/5

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes a eu lieu en mars 2026 au Bernabéu, le Real Madrid s'imposant 4-1. Sur les cinq dernières confrontations, le Real Madrid compte trois victoires pour aucune d'Elche, avec deux matchs nuls. Madrid a inscrit treize buts dans ces cinq rencontres, contre cinq pour Elche.

#
PVNDBPA+/-PtsForme
1
FC BarceloneFC BarceloneBAR
5500214+1715
V
V
V
V
V
2
Real MadridReal MadridRMA
5401144+1012
V
D
V
V
V
3
Bétis SévilleBétis SévilleBET
540176+112
V
V
D
V
V
4
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
5311115+610
D
V
V
N
V
5
Atlético MadridAtlético MadridATM
5311106+410
V
D
V
N
V
6
FC SévilleFC SévilleSEV
531186+210
V
N
D
V
V
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
523096+39
N
V
V
N
N
8
Espanyol BarceloneEspanyol BarceloneESP
521285+37
V
N
D
D
V
9
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
521276+17
N
V
V
D
D
10
Racing SantanderRacing SantanderSAN
52129907
V
D
V
D
N
11
OsasunaOsasunaOSA
521258-37
D
D
V
V
N
12
Real SociedadReal SociedadRSO
6213611-57
D
V
N
V
D
13
LevanteLevanteLEV
512279-25
D
N
V
N
D
14
GetafeGetafeGET
512236-35
N
N
D
V
D
15
Celta VigoCelta VigoCEL
604236-34
N
N
N
D
D
16
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
5113814-64
D
V
D
N
D
17
MalagaMalagaMAL
503228-63
N
N
D
N
D
18
VillarrealVillarrealVIL
5023710-32
D
D
D
N
N
19
ElcheElcheELC
5023613-72
N
D
D
D
N
20
FC ValenceFC ValenceVAL
5014110-91
D
D
D
D
N
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Relégation

En LaLiga, Elche occupe actuellement la dix-neuvième place, tandis que le Real Madrid est deuxième au classement général.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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