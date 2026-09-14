Elche vs Real Madrid : heure du coup d'envoi

LaLiga - Journée 6 15 sept. 2026 - 15:30 Estadio Martinez Valero

Le match d'aujourd'hui entre Elche et Real Madrid débutera à 15 sept. 2026, 21:30.

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Aperçu du match

Du côté d'Elche, Martin Anselmi devrait aligner un onze composé de Dituro, Redondo, Chust, Sangare, Revivo, Buonanotte, Morente, Morcillo, Villar, Valera et Fer Niño. Yago Santiago est indisponible sur blessure, aucune suspension n'est à signaler.

José Mourinho devrait s'appuyer sur Courtois dans les buts, avec une défense formée de Huijsen, Rüdiger, Cucurella et Alexander-Arnold. Bellingham, Guler, Bernardo Silva et Valverde sont attendus au milieu, tandis que Mbappé et Vinicius Jr formeront le duo offensif. Militao, Rodrygo et Mendy sont forfaits sur blessure.

Elche n'a remporté aucun de ses cinq derniers matchs de LaLiga, avec un bilan de zéro victoire, deux nuls et trois défaites. Leur dernier match s'est soldé par un nul 1-1 contre l'Athletic Bilbao, après une défaite 2-3 face à la Real Sociedad. Sur l'ensemble de ces cinq rencontres, les locaux ont inscrit sept buts et en ont concédé treize.

Le Real Madrid affiche un bilan de quatre victoires et une défaite sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Les Madrilènes ont battu le Rayo Vallecano 4-1 lors de leur dernier match de Liga, après avoir disposé de l'Inter Milan 2-1 en Ligue des Champions. Leur seule contre-performance reste la défaite 1-0 concédée face au Betis Séville. Madrid a marqué quinze buts sur cette série, n'en encaissant que trois.

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes a eu lieu en mars 2026 au Bernabéu, le Real Madrid s'imposant 4-1. Sur les cinq dernières confrontations, le Real Madrid compte trois victoires pour aucune d'Elche, avec deux matchs nuls. Madrid a inscrit treize buts dans ces cinq rencontres, contre cinq pour Elche.

En LaLiga, Elche occupe actuellement la dix-neuvième place, tandis que le Real Madrid est deuxième au classement général.

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Comment regarder le diffusion du internet sur la télé

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Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.