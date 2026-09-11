A quelle heure commence le jeu ?

Ligue 2 - Journée 6 11 sept. 2026 - 14:00 Municipal Gaston Gerard

Le match Dijon - Laval est diffusé en direct à la télévision et en streaming. Les options de visionnage disponibles sont indiquées ci-dessous.

Comment regarder Dijon contre Laval avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Dijon vs Laval : heure du coup d'envoi

Ligue 2 - Journée 6 11 sept. 2026 - 14:00 Municipal Gaston Gerard

Le match d'aujourd'hui entre Dijon et Laval débutera à 11 sept. 2026, 20:00.

Du côté de Dijon, Baptiste Ridira prépare son équipe sans que des absences ou compositions probables n'aient été communiquées pour le moment. Ces informations seront mises à jour à l'approche du coup d'envoi.

Chez Laval, David Vignes est dans la même situation : aucune blessure ni suspension n'a été officiellement signalée, et le onze probable reste inconnu. Des précisions seront apportées dès que disponibles.

Dijon présente un bilan de zéro victoire, trois nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matchs. Les Bourguignons ont inscrit cinq buts et en ont concédé sept sur cette période. Leur dernier match s'est soldé par un nul 1-1 contre Boulogne, après une défaite 3-2 face à Saint-Étienne.

Laval affiche quant à lui un bilan d'une victoire, un nul et trois défaites sur ses cinq dernières rencontres. Les Tangos ont marqué sept buts mais en ont encaissé huit. Leur dernière sortie s'est conclue par une défaite 2-1 contre Red Star, et ils restent sur un revers particulièrement sévère, 3-0 à Grenoble.

La confrontation la plus récente entre les deux clubs remonte au 31 janvier 2023 en Ligue 2, avec une victoire de Laval 1-0 à domicile. Sur les cinq derniers duels recensés, Dijon compte deux victoires, Laval en compte deux également, et un match s'est terminé sur un nul. Le match le plus prolifique de la série reste la victoire écrasante de Dijon 5-0 face à Laval en décembre 2022.

En Ligue 2, Dijon occupe la 18e place au classement, tandis que Laval pointe à la 17e position.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.