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Dijon vs Laval: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Dijon vs Laval
Dijon
Laval
Ligue 2

Comment regarder le match de Ligue 2 entre Dijon et Laval, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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Ligue 2 - Journée 6
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Le match Dijon - Laval est diffusé en direct à la télévision et en streaming. Les options de visionnage disponibles sont indiquées ci-dessous.

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Comment regarder Dijon contre Laval avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Dijon vs Laval : heure du coup d'envoi

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Ligue 2 - Journée 6
Municipal Gaston Gerard

Le match d'aujourd'hui entre Dijon et Laval débutera à 11 sept. 2026, 20:00.

Dijon vs Laval Équipes probables

Entraineur

  • B. Ridira

Du côté de Dijon, Baptiste Ridira prépare son équipe sans que des absences ou compositions probables n'aient été communiquées pour le moment. Ces informations seront mises à jour à l'approche du coup d'envoi.

Chez Laval, David Vignes est dans la même situation : aucune blessure ni suspension n'a été officiellement signalée, et le onze probable reste inconnu. Des précisions seront apportées dès que disponibles.

DIO

DIO - Forme

MPL
N1-1
PAU
D0-1
CLE
N1-1
SEN
D2-3
BOU
N1-1
But marqué (encaissé)
5/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
LAV

LAV - Forme

ROD
D3-1
FCN
V2-1
MET
N1-1
GRE
D0-3
RED
D1-2
But marqué (encaissé)
5/10
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Dijon présente un bilan de zéro victoire, trois nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matchs. Les Bourguignons ont inscrit cinq buts et en ont concédé sept sur cette période. Leur dernier match s'est soldé par un nul 1-1 contre Boulogne, après une défaite 3-2 face à Saint-Étienne.

Laval affiche quant à lui un bilan d'une victoire, un nul et trois défaites sur ses cinq dernières rencontres. Les Tangos ont marqué sept buts mais en ont encaissé huit. Leur dernière sortie s'est conclue par une défaite 2-1 contre Red Star, et ils restent sur un revers particulièrement sévère, 3-0 à Grenoble.

Face à face

DijonNulLaval
2
1
2
Ligue 2
Laval badge
Laval
LAV
1
Dijon badge
Dijon
DIO
0
FDM
Ligue 2
Dijon badge
Dijon
DIO
5
Laval badge
Laval
LAV
0
FDM
Ligue 2
Laval badge
Laval
LAV
2
Dijon badge
Dijon
DIO
2
FDM
Ligue 2
Dijon badge
Dijon
DIO
2
Laval badge
Laval
LAV
0
FDM
Ligue 2
Laval badge
Laval
LAV
1
Dijon badge
Dijon
DIO
0
FDM
9Buts marqués4
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué1/5

La confrontation la plus récente entre les deux clubs remonte au 31 janvier 2023 en Ligue 2, avec une victoire de Laval 1-0 à domicile. Sur les cinq derniers duels recensés, Dijon compte deux victoires, Laval en compte deux également, et un match s'est terminé sur un nul. Le match le plus prolifique de la série reste la victoire écrasante de Dijon 5-0 face à Laval en décembre 2022.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Saint-ÉtienneSaint-ÉtienneSEN
5500164+1215
V
V
V
V
V
2
Annecy FCAnnecy FCANN
531175+210
V
N
D
V
V
3
ReimsReimsSDR
5230127+59
N
V
V
N
N
4
MetzMetzMET
523084+49
V
N
N
N
V
5
MontpellierMontpellierMPL
52214408
D
N
V
V
N
6
Red StarRed StarRED
522156-18
V
D
N
N
V
7
NancyNancyNAN
521232+17
D
V
V
D
N
8
RodezRodezROD
5212111107
D
N
V
D
V
9
SochauxSochauxSOC
513124-26
N
N
V
N
D
10
DunkerqueDunkerqueDUN
512289-15
N
D
D
N
V
11
GuingampGuingampEAG
512278-15
N
N
D
V
D
12
PauPauPAU
512245-15
N
N
D
V
D
13
BoulogneBoulogneBOU
504123-14
N
N
N
D
N
14
Clermont FootClermont FootCLE
504135-24
N
N
N
D
N
15
NantesNantesFCN
5113711-44
V
N
D
D
D
16
GrenobleGrenobleGRE
5113610-44
D
V
D
N
D
17
LavalLavalLAV
5113510-54
D
D
N
V
D
18
DijonDijonDIO
503257-23
N
D
N
D
N
Promotion
Barrage Promotion
Barrage Relégation
Relégation

En Ligue 2, Dijon occupe la 18e place au classement, tandis que Laval pointe à la 17e position.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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