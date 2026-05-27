Ligue Conférence - Ligue Europa Conférence, Phases Finales Red Bull Arena Leipzig

La finale de la Ligue Conférence entre Crystal Palace et Rayo Vallecano est diffusée en France sur Canal+ Foot et accessible en streaming via myCANAL et CANAL+ Live. Retrouvez les options de diffusion ci-dessous pour ne rien manquer du coup d'envoi.

Comment regarder Crystal Palace contre Rayo Vallecano avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Crystal Palace vs Rayo Vallecano : heure du coup d'envoi

Ligue Conférence - Ligue Europa Conférence, Phases Finales Red Bull Arena Leipzig

Le match d'aujourd'hui entre Crystal Palace et Rayo Vallecano débutera à 27 mai 2026, 21:00.





Oliver Glasner devrait aligner un onze offensif pour ce qui sera probablement son dernier match sur le banc de Crystal Palace. L'entraîneur autrichien, dont le départ a été acté, pourra compter sur Jean-Philippe Mateta en pointe, soutenu par Ismaila Sarr et Yeremy Pino. Chris Richards et Edward Nketiah sont tous deux absents sur blessure. Aucune suspension n'est à signaler du côté des Eagles.

Inigo Perez disposera de la quasi-totalité de son effectif pour aborder cette finale. Alexandre Zurawski est attendu en pointe dans le onze probable des Franjirojos, avec Jorge de Frutos et Isi Palazon dans les couloirs. Luiz Felipe est le seul joueur indisponible pour Rayo Vallecano, victime d'une blessure. Les compositions définitives seront confirmées à l'approche du coup d'envoi.

Crystal Palace aborde cette finale sur une forme mitigée en championnat. Les Eagles n'ont remporté qu'un seul de leurs cinq derniers matchs, avec deux défaites et deux nuls. Leur seule victoire sur cette période est précisément celle qui les a conduits jusqu'ici : un succès 2-1 face au Shakhtar Donetsk en Ligue Conférence début mai. En Premier League, Palace a encaissé sept buts lors de ses quatre dernières sorties, dont une défaite 3-0 contre Manchester City.

Rayo Vallecano, de son côté, arrive en bien meilleure forme. Les Madrilènes ont remporté trois de leurs cinq derniers matchs, pour un nul et aucune défaite. Leur victoire 2-0 contre Villarreal et leur succès 1-2 à Alavés témoignent d'une équipe en confiance. En Ligue Conférence, ils ont éliminé Strasbourg avec une victoire 1-0 à l'extérieur. Sur leurs cinq derniers matchs, Rayo a marqué sept buts et n'en a concédé que quatre.





Les données disponibles ne recensent aucune confrontation directe entre Crystal Palace et Rayo Vallecano lors des cinq dernières rencontres officielles. Ce mercredi soir à Leipzig marquera donc, selon les informations en notre possession, une première historique entre les deux clubs à ce niveau de compétition.





Dans le tableau de la Ligue Conférence, Rayo Vallecano occupe la cinquième place, devant Crystal Palace, classé dixième. Cette finale vient conclure un parcours européen qui a permis aux deux clubs de se hisser jusqu'au dernier acte de la compétition, indépendamment de leur position dans le classement général.





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Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.