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Chelsea vs Brighton: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Chelsea vs Brighton
Chelsea
Brighton
Premier League

Comment regarder le match de Premier League entre Chelsea et Brighton, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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Premier League - Journée 2
Stamford Bridge
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Chelsea vs Brighton est diffusé en direct à la télévision et en streaming. Retrouvez ci-dessous les chaînes TV et options de live stream disponibles pour suivre ce match de Premier League.

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Comment regarder Chelsea contre Brighton avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Chelsea vs Brighton : heure du coup d'envoi

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Premier League - Journée 2
Stamford Bridge

Le match d'aujourd'hui entre Chelsea et Brighton débutera à 30 août 2026, 15:00.

Chelsea vs Brighton Équipes probables

3-4-2-1
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Formation
Brighton crest
Brighton
BHA
4-2-3-1
1R. Sanchez6L. Colwill29W. Fofana5M. Lacroix21J. Hato10C. Palmer45R. Lavia17M. Rogers24R. James27M. Gusto9J. Pedro1B. Verbruggen44L. Vuskovic27M. Wieffer5L. Dunk21O. Boscagli13P. Gross25D. Gomez29M. De Cuyper26Y. Ayari33M. O'Riley19C. Kostoulas
Brighton crest
Brighton
BHA
3-4-2-1
Chelsea

Onze de départ

Brighton

Entraineur

  • X. Alonso
  • Fabian Hürzeler

Du côté de Chelsea, Xabi Alonso devra composer sans Jordan Henderson, Marco Palestra et Moïse Caïcedo, tous blessés. Wesley Fofana est quant à lui suspendu. Le XI probable aligné par le technicien espagnol comprend : Sanchez ; Acheampong, Lacroix, Colwill, Hato ; Lavia, Rogers ; James, Palmer, Gusto ; Joao Pedro.

Pour Brighton, Fabian Hürzeler est privé de Stefanos Tzimas, Yankuba Minteh, Evan Ferguson et Jack Hinshelwood sur blessure. Le onze de départ pressenti est le suivant : Verbruggen ; Vuskovic, Dunk, Struijk ; De Cuyper, Gross, Wieffer, Gomez, Ayari, Boscagli ; Rutter. Des informations complémentaires seront ajoutées si nécessaire à l'approche du coup d'envoi.

CHE

CHE - Forme

MIL
V3-0
JDT
N3-3
RSO
V3-1
FUL
V2-3
LUT
V2-0
But marqué (encaissé)
14/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
BHA

BHA - Forme

ROM
V3-0
BOL
V1-0
TRO
N0-0
AVL
V4-0
TRO
V4-0
But marqué (encaissé)
12/0
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
0/5

Chelsea présente un bilan de quatre victoires et un nul sur ses cinq derniers matchs, toutes compétitions confondues. Les Blues ont inscrit 13 buts et en ont concédé six sur cette période. Leur dernier résultat en Premier League est une victoire à Fulham (3-2), et ils ont conclu leur préparation estivale en battant l'AC Milan 3-0.

Brighton affiche pour sa part quatre victoires et un nul lors de ses cinq dernières sorties, avec 12 buts marqués et seulement zéro encaissé lors de leurs deux derniers matchs. Les Seagulls n'ont pas concédé face à Tromsø (0-0, puis 4-0) ni lors de leur victoire 4-0 contre Aston Villa en Premier League. Le seul faux pas de la série remonte à un nul 0-0 lors du match aller en Ligue Conférence.

Face à face

ChelseaNulBrighton
1
0
4
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
3
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
FDM
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
Brighton badge
Brighton
BHA
3
FDM
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
3
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
FDM
FA Cup
Brighton badge
Brighton
BHA
2
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
FDM
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
4
Brighton badge
Brighton
BHA
2
FDM
6Buts marqués13
Matchs au-delà des 2.5 buts5/5
Les deux équipes ont marqué3/5

La confrontation la plus récente entre les deux équipes remonte au 21 avril 2026, en Premier League : Brighton s'était imposé 3-0 à domicile. Sur les cinq derniers duels recensés, Brighton compte trois victoires contre une pour Chelsea, avec un match nul. Les Blues ont néanmoins signé leur seule victoire sur cette période en septembre 2024, en battant Brighton 4-2 à Stamford Bridge.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Manchester CityManchester CityMCI
220062+46
V
V
2
HullHullHUL
220030+36
V
V
3
NewcastleNewcastleNEW
211042+24
V
N
4
EvertonEvertonEVE
211031+24
N
V
5
BrightonBrightonBHA
110040+43
V
6
ArsenalArsenalARS
110030+33
V
7
BrentfordBrentfordBRE
110030+33
V
8
ChelseaChelseaCHE
110032+13
V
9
IpswichIpswichIPS
110021+13
V
10
LeedsLeedsLEE
110010+13
V
11
LiverpoolLiverpoolLIV
20204402
N
N
12
BournemouthBournemouthBOU
201123-11
N
D
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
201123-11
N
D
14
FulhamFulhamFUL
100123-10
D
15
SunderlandSunderlandSUN
100112-10
D
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
100102-20
D
17
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
D
18
CoventryCoventryCOV
200204-40
D
D
19
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
200216-50
D
D
20
TottenhamTottenhamTOT
200205-50
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Relégation

Au classement de Premier League, Brighton occupe la deuxième place après deux journées, tandis que Chelsea pointe à la septième position.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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