A quelle heure commence le jeu ?

Les options pour regarder Cap-Vert vs Arabie saoudite en direct sont disponibles ci-dessous. Vous pouvez suivre la rencontre sur myCANAL ou via beIN SPORTS 2, avec également la possibilité de streamer le match en ligne sur beIN SPORTS CONNECT.

Comment regarder Cap-Vert contre Arabie saoudite avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Cap-Vert vs Arabie saoudite : heure du coup d'envoi

Le match d'aujourd'hui entre Cap-Vert et Arabie saoudite débutera à 27 juin 2026, 02:00.

Du côté du Cap-Vert, le sélectionneur Bubista n'a signalé aucune blessure ni suspension avant ce match. Aucun onze de départ officiel n'a été communiqué à ce stade, mais le XI probable alignerait Vozinha dans les buts, devant Joao Paulo, Steven Moreira, Roberto Lopes et Diney Borges en défense. Ryan Mendes Da Graca, Jamiro Monteiro, Deroy Duarte et Kevin Lenini occuperaient le milieu de terrain, avec Garry Rodrigues et Gilson Benchimol en attaque. Des mises à jour seront apportées à l'approche du coup d'envoi.

L'entraîneur de l'Arabie saoudite, Georgios Donis, n'a pas non plus confirmé sa composition ni signalé de nouvelles absences. Le XI probable verrait Mohammed Al Owais dans les buts, avec Abdulelah Al Amri, Moteb Al-Harbi, Ali Lajami, Hassan Al Tambakti et Saud Abdulhamid en défense. Mohammed Abu Al Shamat, Salem Mohammed Al-Dossari, Mohamed Kanno et Nasser Al-Dawsari se partageraient le milieu, tandis que Firas Al-Buraikan serait positionné en pointe. Les informations seront complétées dès qu'elles seront disponibles.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Le Cap-Vert affiche un bilan de deux victoires et deux nuls sur ses cinq derniers matchs, sans la moindre défaite. Le résultat le plus récent est ce 2-2 arraché face à l'Uruguay le 21 juin, après être revenu au score. Avant cela, les Requins Bleus avaient tenu l'Espagne en échec 0-0 lors de leur entrée en lice en Coupe du monde le 15 juin. En matchs amicaux de préparation, ils ont dominé les Bermudes 3-0 et la Serbie 3-0, et partagé les points avec la Finlande sur un 1-1. Sur ces cinq rencontres, le Cap-Vert a inscrit neuf buts et n'en a concédé que trois.

L'Arabie saoudite présente un bilan plus difficile à lire positivement : une victoire, deux nuls et deux défaites sur ses cinq derniers matchs. Le résultat le plus récent est la défaite 4-0 contre l'Espagne le 21 juin, la plus lourde de leur campagne. Les Faucons Verts avaient auparavant partagé les points avec l'Uruguay sur un 1-1 et battu Porto Rico 3-0 en amical. Des défaites contre l'Espagne et l'Équateur, ainsi qu'un nul contre le Sénégal, donnent un total de quatre buts marqués et sept encaissés sur cette séquence.

Cap-Vert et l'Arabie saoudite ne se sont jamais affrontés dans les données disponibles. Le choc du Groupe H à Houston ce 26 juin constituera la toute première rencontre officielle entre les deux sélections.

Au classement du Groupe H, le Cap-Vert occupe la troisième place et l'Arabie saoudite est quatrième à l'entame de cette dernière journée.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.