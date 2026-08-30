Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Serie A
team-logoCagliari
Unipol Domus
team-logoInter
Regardez ici ! DAZN
GOAL-e

Avec le soutien de

Cagliari vs Inter: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Cagliari vs Inter
Cagliari
Inter
Serie A

Comment regarder le match de Serie A entre Cagliari et Inter, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

crest
Serie A - Journée 2
Unipol Domus
Regardez en toute sécurité depuis n'importe oùÉconomisez 83 %

Cagliari - Inter est diffusé en direct sur DAZN. Vous trouverez ci-dessous les options pour regarder le match en live stream.

DAZN

DAZN

Cliquez ic

Comment regarder Cagliari contre Inter avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Regardez en toute sécurité depuis n'importe oùÉconomisez 83 %

Cagliari vs Inter : heure du coup d'envoi

crest
Serie A - Journée 2
Unipol Domus

Le match d'aujourd'hui entre Cagliari et Inter débutera à 30 août 2026, 20:45.

Cagliari vs Inter Équipes probables

4-3-2-1
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Formation
Inter crest
Inter
INT
3-5-2
1E. Caprile15J. Rodriguez2Ze Pedro33A. Obert14A. Deiola6H. Winks8M. Adopo70D. Maldini10J. Fazzini4A. Romano31P. Mendy1J. Martinez95A. Bastoni25M. Akanji31Y. Bisseck20H. Calhanoglu32F. Dimarco23N. Barella17A. Diouf7P. Zielinski94F. Esposito10L. Martinez
Inter crest
Inter
INT
4-3-2-1
Cagliari

Onze de départ

Inter

Entraineur

  • F. Pisacane
  • C. Chivu

Du côté de Cagliari, Fabio Pisacane devra se passer de Riyad Idrissi et Yael Trepy, tous deux blessés. Le onze probable alignerait Caprile dans les buts, avec une défense composée de Juan Rodriguez, Ze Pedro et Obert. Winks et Adopo occuperaient le milieu de terrain, tandis que Maldini, Fazzini et Romano soutiendraient l'unique attaquant Mendy.

L'Inter ne déplore aucune blessure ni suspension connue à ce stade. Cristian Chivu devrait aligner un onze solide avec Martinez dans les buts, Bastoni, Akanji et Bisseck en défense, et le duo Barella-Calhanoglu au cœur du jeu. Lautaro Martinez et Francesco Pio Esposito sont attendus en attaque. Des mises à jour seront apportées à l'approche du coup d'envoi si nécessaire.

CGL

CGL - Forme

MOD
V1-0
FCU
N2-2
NCE
N0-0
ARE
V1-0
PAR
V0-1
But marqué (encaissé)
5/2
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
1/5
INT

INT - Forme

MCI
V1-1
MIL
N1-1
JUV
V1-2
BET
V1-0
MON
V4-1
But marqué (encaissé)
9/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Cagliari présente un bilan de trois victoires, deux nuls et aucune défaite sur ses cinq derniers matchs. Les Sards ont inscrit cinq buts pour deux encaissés sur cette période. La victoire la plus récente, un succès 0-1 à Parme en Serie A le 22 août, illustre leur solidité défensive. Ils avaient également battu Arezzo en Coupe d'Italie (1-0) et tenu l'Union Berlin en échec (2-2) en préparation.

L'Inter affiche quant à elle quatre victoires et un nul sur ses cinq dernières sorties, pour un total de huit buts marqués et trois encaissés. La victoire 4-1 contre Monza en Serie A le 22 août est la plus récente et la plus convaincante. Les Nerazzurri avaient aussi battu le Bétis Séville (1-0) et la Juventus (1-2) en préparation, confirmant leur montée en puissance avant la reprise.

Face à face

CagliariNulInter
0
1
4
Serie A
Inter badge
Inter
INT
3
Cagliari badge
Cagliari
CGL
0
FDM
Serie A
Cagliari badge
Cagliari
CGL
0
Inter badge
Inter
INT
2
FDM
Serie A
Inter badge
Inter
INT
3
Cagliari badge
Cagliari
CGL
1
FDM
Serie A
Cagliari badge
Cagliari
CGL
0
Inter badge
Inter
INT
3
FDM
Serie A
Inter badge
Inter
INT
2
Cagliari badge
Cagliari
CGL
2
FDM
3Buts marqués13
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué2/5

La rencontre la plus récente entre les deux clubs a eu lieu le 17 avril 2026 en Serie A, avec une victoire de l'Inter 3-0 à domicile. Sur les cinq derniers affrontements en Serie A, l'Inter s'impose nettement avec quatre victoires contre aucune pour Cagliari, le dernier match nul remontant à avril 2024 (2-2). L'Inter a inscrit onze buts lors de ces cinq rencontres, contre seulement trois pour Cagliari.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Milan ACMilan ACMIL
220041+36
V
V
2
Juventus FCJuventus FCJUV
220030+36
V
V
3
UdineseUdineseUDI
211043+14
V
N
4
Atalanta BergameAtalanta BergameATA
110021+13
V
5
RomaRomaROM
110040+43
V
6
InterInterINT
110041+33
V
7
FrosinoneFrosinoneFRC
210131+23
V
D
8
LecceLecceLEC
110020+23
V
9
SSC NaplesSSC NaplesNAP
110020+23
V
10
CagliariCagliariCGL
110010+13
V
11
Lazio RomeLazio RomeLAZ
110010+13
V
12
SassuoloSassuoloSAS
21013303
V
D
13
ComoComoCOM
10101101
N
14
BologneBologneBOL
100101-10
D
15
TorinoTorinoTOR
200224-20
D
D
16
GenoaGenoaGEN
100102-20
D
17
ParmeParmePAR
200203-30
D
D
18
MonzaMonzaMON
200237-40
D
D
19
VeneziaVeneziaVEN
200204-40
D
D
20
FiorentinaFiorentinaFIO
200207-70
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Relégation

Au classement de Serie A, Cagliari occupe la septième place, tandis que l'Inter est troisième après les premiers matchs de la saison 2026/27.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

Regardez en toute sécurité depuis n'importe oùÉconomisez 83 %
Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google