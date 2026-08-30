A quelle heure commence le jeu ?

Serie A - Journée 2 30 août 2026 - 14:45 Unipol Domus

Cagliari - Inter est diffusé en direct sur DAZN. Vous trouverez ci-dessous les options pour regarder le match en live stream.

Comment regarder Cagliari contre Inter avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

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Cagliari vs Inter : heure du coup d'envoi

Serie A - Journée 2 30 août 2026 - 14:45 Unipol Domus

Le match d'aujourd'hui entre Cagliari et Inter débutera à 30 août 2026, 20:45.

Du côté de Cagliari, Fabio Pisacane devra se passer de Riyad Idrissi et Yael Trepy, tous deux blessés. Le onze probable alignerait Caprile dans les buts, avec une défense composée de Juan Rodriguez, Ze Pedro et Obert. Winks et Adopo occuperaient le milieu de terrain, tandis que Maldini, Fazzini et Romano soutiendraient l'unique attaquant Mendy.

L'Inter ne déplore aucune blessure ni suspension connue à ce stade. Cristian Chivu devrait aligner un onze solide avec Martinez dans les buts, Bastoni, Akanji et Bisseck en défense, et le duo Barella-Calhanoglu au cœur du jeu. Lautaro Martinez et Francesco Pio Esposito sont attendus en attaque. Des mises à jour seront apportées à l'approche du coup d'envoi si nécessaire.

Cagliari présente un bilan de trois victoires, deux nuls et aucune défaite sur ses cinq derniers matchs. Les Sards ont inscrit cinq buts pour deux encaissés sur cette période. La victoire la plus récente, un succès 0-1 à Parme en Serie A le 22 août, illustre leur solidité défensive. Ils avaient également battu Arezzo en Coupe d'Italie (1-0) et tenu l'Union Berlin en échec (2-2) en préparation.

L'Inter affiche quant à elle quatre victoires et un nul sur ses cinq dernières sorties, pour un total de huit buts marqués et trois encaissés. La victoire 4-1 contre Monza en Serie A le 22 août est la plus récente et la plus convaincante. Les Nerazzurri avaient aussi battu le Bétis Séville (1-0) et la Juventus (1-2) en préparation, confirmant leur montée en puissance avant la reprise.

La rencontre la plus récente entre les deux clubs a eu lieu le 17 avril 2026 en Serie A, avec une victoire de l'Inter 3-0 à domicile. Sur les cinq derniers affrontements en Serie A, l'Inter s'impose nettement avec quatre victoires contre aucune pour Cagliari, le dernier match nul remontant à avril 2024 (2-2). L'Inter a inscrit onze buts lors de ces cinq rencontres, contre seulement trois pour Cagliari.

Au classement de Serie A, Cagliari occupe la septième place, tandis que l'Inter est troisième après les premiers matchs de la saison 2026/27.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.