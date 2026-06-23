A quelle heure commence le jeu ?

Angleterre - Ghana est diffusé en France sur plusieurs chaînes. Le match est disponible en clair sur M6 et en streaming gratuit sur 6play et M6+. Les abonnés beIN SPORTS peuvent suivre la rencontre sur beIN SPORTS 1 ou via beIN SPORTS CONNECT. Le match est également accessible sur Molotov et myCANAL.

Comment regarder Angleterre contre Ghana avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Angleterre vs Ghana : heure du coup d'envoi

Le match d'aujourd'hui entre Angleterre et Ghana débutera à 23 juin 2026, 22:00.

Thomas Tuchel devrait aligner Jordan Pickford dans les buts, avec une défense composée de Reece James, Ezri Konsa, John Stones et Nico O'Reilly. Jude Bellingham, Declan Rice et Elliot Anderson sont attendus au milieu, tandis que Noni Madueke, Harry Kane et Anthony Gordon formeraient le trio offensif. Aucune absence sur blessure ni suspension n'est signalée dans le camp anglais à ce stade.

Côté Ghana, Carlos Queiroz devrait reconduire le onze qui a battu le Panama. Benjamin Asare est attendu dans les buts, avec une défense à quatre comprenant Jonas Adjetey, Marvin Senaya, Jerome Opoku et Gideon Mensah. Thomas Partey et Caleb Yirenkyi occuperont le milieu, avec Kamaldeen Sulemana, Ernest Nuamah, Jordan Ayew et Antoine Semenyo devant. Aucune indisponibilité n'est recensée dans le groupe ghanéen.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

L'Angleterre présente un bilan de trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq derniers matchs. Les Three Lions ont lancé leur Coupe du monde par une victoire 4-2 contre la Croatie, après avoir battu la Nouvelle-Zélande 1-0 et le Costa Rica 3-0 en amical. Sur l'ensemble de ces cinq rencontres, l'équipe de Tuchel a inscrit neuf buts et en a concédé quatre.

Le Ghana affiche un bilan plus fragile avec une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq dernières sorties. Les Black Stars ont débuté le tournoi par une victoire 1-0 contre le Panama, mais ils avaient encaissé cinq buts contre l'Autriche en mars. Avant la Coupe du monde, le Ghana n'avait remporté qu'un seul de ses quatre matchs amicaux.

ANG Dernier match GHA 0 1 Nul 0 Angleterre 1 - 1 Ghana 1 Buts marqués 1 Match à plus de 2,5 buts 0/1 Les deux équipes ont marqué 1/1

Les deux sélections ne se sont affrontées qu'une seule fois dans les données disponibles. C'était le 29 mars 2011, lors d'un match amical qui s'était soldé par un match nul 1-1. L'historique direct entre les deux nations reste donc très limité.

Au classement du Groupe L, l'Angleterre occupe la première place, tandis que le Ghana est deuxième après la première journée.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.