AJ Auxerre vs Brest : heure du coup d'envoi

Ligue 1 - Journée 5 20 sept. 2026 - 09:00 Stade de l'Abbé-Deschamps

Le match d'aujourd'hui entre AJ Auxerre et Brest débutera à 20 sept. 2026, 15:00.

Où regarder le match ?

Le match AJ Auxerre vs Brest est diffusé en direct à la télévision et en streaming. Les options de chaînes TV et de live stream disponibles sont indiquées ci-dessous.

Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct. Faites défiler la page pour trouver des informations sur l'utilisation d'un VPN.

Aperçu du match

Will Still devra composer sans plusieurs joueurs pour cette rencontre. Bryan Okoh, Assane Diousse, Sekou Fofana, Marvin Senaya et Telli Siwe sont tous indisponibles pour cause de blessure. En l'absence de ces éléments, le technicien devrait aligner un onze comprenant Mamadou Diop, Clement Akpa, Axel Tuanzebe, Christ Makosso, Remy Lascary, Fredrik Oppegaard, Lamine Sy, Arthur Piedfort, Kevin Danois, Danny Namaso et Cameron Archer.

Julien Lachuer est lui aussi contraint de faire sans plusieurs cadres. Mamady Diambou, Noah Edjouma, Romain Cagnon, Brendan Chardonnet et Mama Balde sont tous à l'infirmerie. Le onze probable côté brestois devrait voir Egil Selvik dans les buts, devant une défense composée de Bradley Locko, Gautier Lloris, Raphael Le Guen et Kenny Lala, avec Hugo Magnetti, Giovani Versini, Kamory Doumbia, Joris Chotard et Pathe Mboup au milieu, et Ludovic Ajorque en pointe.

Auxerre présente un bilan de deux victoires et trois défaites sur ses cinq derniers matchs. Les hommes de Will Still ont battu Nice 1-0 lors de leur dernière sortie en Ligue 1, mais ils ont concédé de lourdes défaites auparavant, notamment une débâcle 5-2 contre Lens. Sur l'ensemble de ces cinq rencontres, Auxerre a inscrit six buts et en a encaissé douze, ce qui traduit une fragilité défensive préoccupante.

Brest affiche un bilan d'une victoire, deux nuls et deux défaites sur les cinq dernières rencontres. La défaite 0-1 contre le Paris Saint-Germain est leur résultat le plus récent, mais les Brestois avaient auparavant tenu le choc avec deux nuls 2-2, contre Toulouse et Le Mans. Sur cette série, Brest a marqué sept buts et en a concédé six.

Les confrontations récentes entre les deux clubs penchent nettement en faveur d'Auxerre. Le dernier match en date, disputé le 21 mars 2026 en Ligue 1, s'est soldé par une victoire 3-0 des Auxerrois à domicile. Sur les cinq dernières rencontres, Auxerre s'impose comme l'équipe dominante, avec notamment un autre succès 3-0 en septembre 2024, tandis que Brest n'a décroché qu'une seule victoire dans cette série, un 1-0 à domicile en mai 2023.

Au classement de Ligue 1, Auxerre occupe la quinzième place, une position qui place le club dans la zone de turbulences en bas de tableau. Brest, huitième, se trouve dans une situation plus confortable mais reste loin des places européennes.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.