AJ Auxerre vs Angers : heure du coup d'envoi

Ligue 1 - Journée 2 29 août 2026 - 14:45 Stade de l'Abbé-Deschamps

Le match d'aujourd'hui entre AJ Auxerre et Angers débutera à 29 août 2026, 20:45.

Où regarder le match?

Auxerre - Angers est diffusé en France sur plusieurs plateformes. Les options de chaîne TV et de live stream disponibles sont indiquées ci-dessous.

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Détails des équipes.

Du côté d'Auxerre, Will Still est privé de plusieurs joueurs : Bryan Okoh, Marvin Senaya, Francisco Sierralta, Telli Siwe, Sekou Fofana et Assane Diousse sont tous à l'infirmerie. Christ Makosso est suspendu. Le onze projeté par le staff technique devrait s'articuler autour de Mamadou Diop dans les buts, avec une défense composée de Clement Akpa, Lamine Sy, Fredrik Oppegaard et Sinaly Diomande. Arthur Piedfort, Kevin Danois et Naouirou Ahamada devraient animer le milieu, tandis que Danny Namaso, Josue Casimir et Remy Lascary formeraient le secteur offensif.

Angers se présente sans Haris Belkebla, Louis Mouton et Melvin Zinga, tous blessés. Aucune suspension n'est à signaler chez les visiteurs. Le onze probable de Stéphane Gilli devrait voir Anthony Lopes garder les buts, avec Carlens Arcus, Jordan Lefort, Lilian Rao-Lisoa et Ousmane Camara en défense. Harouna Djibirin, Branco van den Boomen et Amine Sbai occuperaient le milieu de terrain, avec Yassin Belkhdim, Anthony Bermont et Amine El Ouazzani en attaque. Des mises à jour seront apportées si de nouvelles informations sont disponibles avant le coup d'envoi.

Auxerre affiche un bilan d'une victoire, deux nuls et deux défaites sur leurs cinq derniers matchs. Leur sortie la plus récente s'est soldée par une défaite 5-2 face à Lens en Ligue 1 le 22 août, un résultat qui a mis en lumière des fragilités défensives préoccupantes. Avant cela, le club avait battu le Werder Brême 1-0 lors d'un match amical, et concédé deux nuls 1-1 contre Troyes et Sochaux. La série s'était ouverte sur une défaite 2-1 contre Orléans. Auxerre a marqué cinq buts et en a encaissé dix sur cette période.

Angers présente un bilan de deux victoires, zéro nul et trois défaites sur leurs cinq derniers matchs. Leur résultat le plus récent est une défaite 0-2 face à Lille en Ligue 1 le 23 août. En préparation, les Angevins avaient battu le Paris FC 3-2 et Lorient 2-1, mais avaient également cédé 2-3 face au Mans et 2-1 face à Créteil en ouverture. Sur ces cinq rencontres, Angers a inscrit neuf buts et en a concédé neuf.

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs remonte au 3 mai 2026, lorsqu'Auxerre s'était imposé 3-1 face à Angers à domicile en Ligue 1. Avant cela, Angers avait dominé deux fois de suite à domicile, s'imposant 2-0 en novembre 2025 puis 2-0 en janvier 2025. Sur les cinq dernières confrontations toutes compétitions confondues, Angers mène avec trois victoires contre deux pour Auxerre, les deux équipes ayant également partagé les points lors d'un match de Ligue 2 en février 2024 où Auxerre s'était imposé 1-0.

Au classement de la Ligue 1, Auxerre occupe la 17e place et Angers la 15e position, ce qui fait de ce match une confrontation directe entre deux formations voisines dans le bas du tableau.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.