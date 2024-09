Strasbourg - OM, la mise en garde de Liam Rosenior aux Phocéens

L’entraineur de Strasbourg, Liam Rosenior, a envoyé un message à l’OM avant le duel entre les deux équipes, dimanche.

Le RC Strasbourg reçoit l’Olympique de Marseille à l’occasion de la sixième journée de Ligue 1. Si les Phocéens souhaitent revenir à la hauteur du PSG, les Alsaciens, quant à eux, veulent poursuivre leur remontée au classement. Un enjeu important pour Strasbourg et Liam Rosenior qui a envoyé un message fort à Roberto De Zerbi et ses joueurs ces dernières heures.

Liam Rosenior adoube Roberto De Zerbi

Arrivé cet été, Liam Rosenior connait un début de saison délicat avec Strasbourg. 10e de Ligue 1, le club alsacien cumule une victoire, trois nuls et une défaite en cinq journées. Et la tâche s’annonce compliquée pour le technicien anglais qui s’apprête à affronter l’OM de Roberto De Zerbi, un entraineur qu’il admire.

Getty

« Roberto De Zerbi est, pour moi, l’un des meilleurs entraîneurs du monde. Je n’aurai pas assez d’une conférence de presse pour dire tout le bien que je pense de lui, a affirmé l’entraîneur de Strasbourg en conférence de presse, rapporté par Le Phocéen. J’ai énormément de respect pour lui, c’est un plaisir de le voir entraîner l’Olympique de Marseille », a déclaré L’entraineur de Strasbourg en conférence de presse, comme rapporté par Le Phocéen.

Le message de Rosenior à ses joueurs avant Strasbourg – OM

S’il a « énormément de respect » pour Roberto De Zerbi, Liam Rosenior ne veut pas que ses joueurs respectent Marseille sur le terrain, dimanche. L’ancien entraineur de Hull City veut surtout voir des joueurs engagés et motivés, capables de poser assez de problèmes aux Phocéens.

« Marseille est l’une des très grosses équipes du championnat, mais je veux que l’on garde la même approche, la même mentalité et que l’on reste positifs. On a une équipe qui joue avec beaucoup d’énergie, d’envie et qui fait des efforts les uns pour les autres. Tous les joueurs sont à l’écoute et donnent leur maximum sur le terrain. Je veux mettre en avant ce groupe, ce collectif et ne pas parler des individualités », a confié Liam Rosenior.