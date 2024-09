Strasbourg - Marseille : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’OM passe un sacré test ce dimanche sur le terrain de Strasbourg. Un match qui sent le piège pour les Phocéens.

Mis à part le faux-pas à domicile face à Reims, l’OM réalise un début de saison parfait. Les Olympiens ont marché sur tous leurs adversaires, y compris lorsqu’ils se sont retrouvés en infériorité numérique sur le terrain. Une série qu’il convient de pérenniser en allant notamment chercher les 3 points sur la pelouse de Strasbourg.

La tâche des Olympiens ne sera pas de tout repos ce dimanche. Parce qu’ils ne seront pas au complet, vu que Meité, Rongier (blessés) et Balerdi (suspendu) sont tous indisponibles pour cette confrontation. De plus, son adversaire se montre intraitable sur sol. Le Stade Rennais y est notamment tombé depuis le début de la saison.

L’OM veut enchainer

Notons aussi que le Racing est un adversaire que l’OM n’aime pas trop affronter ces derniers temps. Les quatre derniers matches entre les deux équipes se sont tous soldés sur des score de parité. D’un autre côté, il convient aussi de souligner que Strasbourg n’a plus dominé Marseille depuis le 9 avril 2005. 19 ans donc sans le moindre succès.

La bande à De Zerbi part tout de même favorite de cette confrontation. Sa dynamique du moment invite à tous les espoirs. En outre, pour ce match en Alsace, elle va pouvoir compter sur sa nouvelle recrue Adrien Rabiot. L’international français a été déclaré bon pour le service. S’il est peu probable qu’il soit aligné d’entrée, on peut imaginer que son coach fasse appel à lui durant la seconde période.

Horaire et lieu du match

6e journée de Ligue 1

Dimanche 29 septembre

Stade de la Meinau (Strasbourg)

A 21h, heure française

Strasbourg – Marseille

Les compos probables de Strasbourg - Marseille

Strasbourg : Petrović – Doué, Sow, Sarr, Moreira – Doukouré, Santos – Bakwa, Diarra, Nanasi – Emegha.

Marseille : Rulli – Murillo, Meïté, Kondogbia, Brassier – Højbjerg, Koné – Greenwood, Harit, Luis Henrique – Wahi.

Sur quelle chaine suivre le match Strasbourg - Marseille

La rencontre entre Strasbourg et Marseille sera à suivre ce dimanche 29 septembre 2024 à partir de 21h sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime.

Si vous n'êtes pas abonné à DAZN, c'est le moment pour le faire. Le diffuseur proposition propose une promotion jusqu'au 29 septembre prochain avec un pack Unlimited de 19€99/MOIS pour un engagement d'un mois. Cela vous permet d'économiser jusqu'à 120€. N'attendez plus et souscrivez un abonnement à DAZN en cliquant ICI.