Le scandale Emegha à Strasbourg continue de faire couler beaucoup d’encre, rendant le climat autour de l'équipe particulièrement électrique. Dans ce contexte, trouver les meilleurs sites de paris sportifs devient une priorité pour les parieurs cherchant à naviguer dans cet environnement tumultueux et à saisir les opportunités de profit qui en découlent.

La situation a atteint son paroxysme lorsque des groupes de supporters ont déployé des banderoles hostiles visant les deux hommes, déclenchant une réaction virulente de Keller lors d'une conférence de presse d'urgence jeudi.

Cette colère découle de l'influence croissante de BlueCo, propriétaire de Chelsea, qui a racheté Strasbourg en 2023. Depuis, une partie des supporters a exprimé une vive opposition, accusant à plusieurs reprises la direction de transformer leur club en un projet satellite de Stamford Bridge. L'annonce officielle du contrat de sept ans d'Emegha avec Chelsea, à compter de 2026, a jeté de l'huile sur le feu. Bien que l'attaquant néerlandais reste en France pour une saison supplémentaire, les ultras l'ont pointé du doigt, tout comme Keller, les qualifiant tous deux de « traîtres » à la cause.

La saga Emegha n'est que le dernier chapitre d'une longue bataille. Les supporters étaient déjà furieux lorsqu'Ishé Samuels-Smith est revenu à Chelsea seulement 34 jours après avoir signé pour Strasbourg, pour un montant apparemment dix fois supérieur à sa valeur. Puis est arrivé le transfert controversé du jeune Mamadou Sarr, qui avait rejoint Chelsea à l'essai pendant la Coupe du Monde des Clubs. Pour les plus assidus, chaque cas a été un rappel brutal de ce qu'ils considèrent comme une surenchère de BlueCo. Et pour beaucoup, le transfert d'Emegha a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.

Keller insiste sur le fait que l'accord avec Chelsea était la meilleure solution possible pour tous. Il affirme qu'Emegha a suscité un vif intérêt de la part des grands clubs européens et souligne que Strasbourg aurait eu du mal à le conserver sans le soutien de BlueCo.

« Nous avons pu le recruter (Emegha) grâce à BlueCo il y a deux ans ; de nombreux grands clubs nous ont contactés cet été », a-t-il déclaré. « Notre priorité est de conserver notre attaquant et meneur. Nous avons trouvé le meilleur équilibre avec cet accord, qui nous permet de conserver le joueur, puis de le laisser partir pour Chelsea dans un an. » Il a ajouté : « Il s'est passé quelque chose que je n'aurais pas pu imaginer. J'ai vu une minorité de personnes en tribune Ouest attaquer l'institution, le projet et notre capitaine. C'est inacceptable ; ce ne sont pas nos valeurs. Attaquer notre capitaine n'est pas juste. Les supporters nous soutiennent. Nous communiquions beaucoup, y compris en National League. Mais cela a changé ces deux dernières années ; c'est triste. Et ce qui s'est passé dimanche ne respecte plus les règles de notre club ; nous ne l'acceptons pas. »

Malgré la tempête, Emegha lui-même a promis de rester concentré sur sa mission. Le joueur de 22 ans, nommé capitaine cette saison après sa saison exceptionnelle, a déjà inscrit trois buts en Ligue 1 cette saison et assure ne pas se laisser distraire par les rumeurs concernant Stamford Bridge. Il sera de retour sur le terrain contre le Paris FC dimanche.