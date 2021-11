STATS - Finlande-France : finir 2021 sur des records !

En balade face au Kazakhstan samedi soir (8-0) et déjà qualifiée pour la Coupe du Monde 2022, l'Equipe de France va devoir tenir son rang et finir l'année en beauté contre la Finlande.



Voici les stats à connaître avant l’ultime rencontre des Bleus en 2021 :



● La France a remporté 9 de ses 10 matches contre la Finlande (1 défaite), dont chacun de ses 4 déplacements. La dernière rencontre des Bleus sur le sol finlandais remonte au 7 septembre 2012, il s’agissait de la 1ère victoire sous l’ère Didier Deschamps (1-0).



● La France n’a perdu qu’un seul de ses 30 derniers matches (21 victoires, 8 nuls), c’était le 11 novembre 2020 contre ... la Finlande (0-2 en amical).



● La France n’a perdu aucun de ses 15 matches en 2021 (9 succès, 6 nuls) et pourrait achever l’année en étant invaincue pour la 1ère fois depuis 2011. Il s’agirait également de son record de rencontres disputées sur une même année civile sans connaître la défaite.



● La France pourrait achever une campagne de qualification pour un tournoi majeur (Coupe du Monde + EURO) sans perdre le moindre match pour la 1ère fois depuis les éliminatoires pour le Mondial 2006 (5victoires, 5 nuls).



● La France est invaincue lors de ses 11 derniers déplacements (9 victoires suivies de 2 nuls), sa dernière défaite remontant au 8 juin 2019 en éliminatoires de l’EURO 2020 en Turquie (0-2). C’est la plus longue série d’invincibilité des Bleus à l’extérieur depuis septembre 2010-novembre 2012 (13).



● L’équipe de France n’a perdu qu’un seul de ses 20 ultimes matches d’une année civile au 21e siècle (10victoires, 9 nuls), c’était le 17 novembre 2015 en amical en Angleterre (0-2).



● La France a marqué lors de chacun de ses 17 derniers matches (39 buts au total) et pourrait égaler son record de rencontres consécutives en marquant établi entre septembre 1999 et octobre 2000 (18). La Finlande est la dernière nation à avoir gardé sa cage inviolée face aux Bleus, c’était en novembre 2020.



● 3 joueurs différents ont inscritplus de 5 buts avec l’équipe de France en 2021 : Antoine Griezmann (9), Karim Benzema (8) et Kylian Mbappé (7). C’est seulement la 2e fois que pareille situation se produit dans l’histoire des Bleus après 2016 (Olivier Giroud et Griezmann à 8, Dimitri Payet à 7).



● Antoine Griezmann a inscrit 9 buts avec l’équipe de France en 2021, dont 2 contre la Finlande, son meilleur total sur une année civile avec les Bleus. Seuls 4 joueurs ont fait mieux sur une même année civile : Jean Nicolas (12 en 1934), Just Fontaine (18 en 1958), Michel Platini (13 en 1984) et Thierry Henry (11 en 2003).



● Kylian Mbappé est impliqué dans 12 buts avec l’équipe de France en 2021 (7 buts, 5 assists), plus que tout autre joueur. Il a été buteur lors de chacun de ses 3 derniers matches avec les Bleus et pourrait devenir le 1er à faire la passe de 4 depuis Karim Benzema en novembre 2013-juin 2014 (5).