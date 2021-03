Stade Rennais, Doku répond aux critiques

Transfert le plus cher de l'été au Stade Rennais, le jeune ailier prend du temps à confirmer les attentes placées en lui.

Recruté pour 26 millions d'euros cet été à Anderlecht, Jérémy Doku a enfin ouvert son compteur en Ligue 1. Dynamiteur sur son côté, l'ailier belge manque encore d'efficacité et peine surtout à se montrer décisif dans les statistiques ce qui lui a coûté beaucoup de critiques de la part des observateurs du football français. Dans une interview accordée à Ouest France, Jérémy Doku a répondu aux critiques dont il fait l'objet suite à ses premiers mois sous les couleurs du Stade Rennais.

"D’un côté, je trouve bizarre que les gens critiquent mais d’un autre, je le comprends aussi. Si tu regardes le prix (26 M€) et les stats, là je peux comprendre, tu peux te dire que ce n’est pas normal. Mais si tu regardes le jeu, ce que je peux apporter, là je trouve que ce n’est pas normal de critiquer. S’il n’y avait que les stats qui comptaient vraiment, ça voudrait dire que je ne suis pas bon. Mais pourquoi je joue tous les matches alors ? Ça démontre que les stats, ce n’est pas forcément le plus important. Et c’est pour ça que je suis venu ici, pour travailler là-dessus. Comme Julien Stéphan l’a dit, si j’étais déjà parfait, je ne serais pas ici", a expliqué l'international belge.

"Je savais qu’à Anderlecht, j’avais atteint un certain niveau et que je ne pourrais plus beaucoup progresser. À Rennes, c’était le bon club pour que je puisse continuer à m’améliorer dans certains domaines. Ici, je peux le faire. C’est une équipe qui était en train de monter en puissance et j’ai vu une équipe avec beaucoup de jeunes, un peu comme Anderlecht. Rennes pour le championnat aussi. Je trouve qu’en Ligue 1, il y a de très bons joueurs, je peux atteindre le top niveau. Je ne vais pas dire que Rennes est une étape intermédiaire car Rennes est une très bonne équipe qui va encore monter en puissance. Je n’aime pas le mot d’intermédiaire, c’est plus un tremplin. Je suis venu ici pour avoir des éléments qui me manquaient dans mon jeu et pour apprendre plus", a ajouté le joueur de 18 ans.

Jérémy Doku a confessé qu'il a refusé de signer à Liverpool lorsqu'il était âgé de 15 ans et espère qu'une telle opportunité se présentera de nouveau : "J’allais avoir 16 ans donc c’est le moment où tu peux signer un contrat pro. Il y a beaucoup d’équipes qui sont venues me voir. Tout le monde parle de Liverpool parce que c’était le plus concret mais il y avait Arsenal et Chelsea notamment. J’ai pu échanger avec Jürgen (Klopp), Mané, Wijnaldum… Gerrard aussi".

"J’ai beaucoup parlé avec Mané mais on n’a pas vraiment parlé de foot. On parlait de tout. Il m’a demandé mon âge, il me disait : « Il faut être gentil avec ta mère », c’était un échange et un rapport humain avant tout. Il m’a dit que j’étais jeune, que j’avais encore le temps… Ce n’était pas pour me convaincre ou me dire « viens ici, tu vas réussir ». Je préférais être vigilant. Je sais quel doit être mon parcours", a ajouté l'ancien ailier d'Anderlecht.

"C’est pour ça que je dis qu’à 15 ans, c’est devenu sérieux pour moi, parce qu’à ce moment, j’ai un peu visionné ma carrière. Je sais quelle route je devais prendre et je savais qu’à ce moment je devais rester à Anderlecht. Et dès qu’on me pose la question savoir si je regrette, je dis tout le temps non. Parce que si Liverpool est venu à 15 ans, s’ils m’aiment bien, ils reviendront plus tard, c’est sûr. À moi d’être bon", a conclu Jérémy Doku.