Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, a annoncé une nouvelle décision concernant Alejandro Baldé, le latéral gauche du club catalan, dont l'avenir demeure incertain.

Baldé avait été écarté de la liste du Barça pour le match face à Elche, en Liga, et des rapports ont assuré qu'il ne faisait plus partie des plans de Flick pour la saison en cours.

Ces rapports ont indiqué que le Barça attend une offre pour le vendre, dans un contexte où Manchester United s'intéresse à son recrutement.

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Mais Flick a confirmé ce mercredi que le latéral gauche figurerait dans la liste de l'équipe pour le match de jeudi contre l'Athletic Bilbao.

Flick a expliqué, lors de la conférence de presse d'avant-match : « Il fait partie de la liste de l'équipe demain. Je déciderai alors s'il joue ou non. »

Cette déclaration représente une avancée notable par rapport à la situation du joueur dimanche dernier, lorsque l'entraîneur avait décidé de ne pas l'inclure dans la liste, justifiant ce choix par le fait que Baldé avait besoin de « se vider la tête ».

Cependant, Flick a désormais insisté sur le fait que la question essentielle était l'engagement du joueur envers le projet du Barça.

Il a ajouté : « J'ai parlé avec lui, et le plus important est qu'il est engagé à 100 % avec nous. Il a 22 ans, il est jeune. Il a un grand potentiel, et sa première saison ici a été formidable, mais il peut encore progresser. »

L'entraîneur allemand a également mis en lumière l'attachement du latéral au club, soulignant qu'il « est issu de l'académie de La Masia, et son cœur est rempli des couleurs du Barça ».

Dans le même temps, Flick a insisté sur les exigences qu'il estime nécessaires pour intégrer l'équipe première.

Il a déclaré : « Il doit être ici et progresser », avant d'adresser un message au reste des joueurs de l'académie des jeunes : « Chaque année, trois ou quatre joueurs de La Masia arrivent ici et veulent eux aussi jouer. Ils doivent être totalement engagés dans le football professionnel. »

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Ainsi, Baldé sera disponible pour prendre part au match contre l'Athletic Bilbao, et il pourrait à nouveau figurer dans les plans de l'entraîneur. La décision finale concernant sa participation sera toutefois prise demain jeudi.