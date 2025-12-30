Soudan - Burkina Faso : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Dans le groupe E de la CAN 2025, l’attention se porte moins sur l’affiche Guinée équatoriale - Algérie que sur un rendez-vous capital à Casablanca. Le Soudan et le Burkina Faso se retrouvent pour une confrontation directe, avec une place en huitièmes de finale en ligne de mire. Un match couperet, où chaque détail peut faire basculer le destin.

Un enjeu majeur pour la deuxième place du groupe E

Le contexte ne laisse aucune place au calcul. Battu par l’Algérie lors de la précédente journée, le Burkina Faso n’a plus le droit à l’erreur. En face, le Soudan avance avec une confiance nouvelle, nourrie par un succès inattendu face à la Guinée équatoriale.

Ce mercredi soir, les deux sélections poursuivent le même objectif : poursuivre l’aventure dans la plus prestigieuse compétition africaine. Le décor, lui, reste prestigieux. Le Stade Mohamed V de Casablanca s’apprête à accueillir un duel tendu, disputé, probablement verrouillé.

Getty Images

Le Soudan face à l’histoire, le Burkina refuse une sortie prématurée

La sélection soudanaise se trouve à un tournant. En cas de qualification, elle écrirait l’une des plus belles pages de son histoire récente. Cette perspective suffit à nourrir une motivation totale. Portés par leur exploit face à la Guinée équatoriale, les joueurs soudanais n’ont aucune intention de lever le pied. Chaque minute comptera. Chaque duel aussi. Le rêve reste à portée, mais l’obstacle demeure immense.

Pour les Étalons, l’objectif diffère peu, mais la pression pèse davantage. Après une élimination en huitièmes lors de l’édition 2023, une sortie dès la phase de groupes sonnerait comme un échec brutal. L’expérience, la puissance offensive et l’habitude des grands rendez-vous restent les principaux atouts burkinabè. Encore faut-il les exploiter pleinement dans un match où la nervosité peut jouer des tours.

Sur quelle chaine suivre le match Soudan - Burkina Faso

La rencontre entre le Soudan et le Burkina Faso sera à suivre ce mercredi 31 décembre 2025 à partir de 17h sur beIN Sports 2. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect. Dans la région MENA, c'est diffusé sur BeIN Sports (BeIN Connect ou TOD en streaming).

Horaire et lieu du match Soudan - Burkina Faso

Infos des équipes et effectifs

Blessures et joueurs suspendus
Pas de joueurs indisponibles

Infos sur l'équipe du Soudan

Sous la direction de Kwesi Appiah, le Soudan devrait reconduire son organisation en 4-2-3-1. Monged Elneel Abuzaid Salman est pressenti pour débuter dans les buts, protégé par une arrière-garde à quatre composée de Sheddy Barglan, Mustafa Karshoum, Mohamed Saeed Ahmed et Bakhit Khames. Devant la défense, Khidir et Taifour formeraient le double pivot chargé de l’équilibre. Sur les ailes, Omer et Abdallah sont attendus pour dynamiser le jeu, tandis qu’Abdelrahman évoluerait en soutien direct de l’avant-centre Eisa. Aucun souci physique n’ayant été signalé dans le groupe, cette composition probable reflète un effectif quasiment au complet, même si le sélectionneur conserve la possibilité d’opérer de légers ajustements.

Infos sur l'équipe du Burkina Faso

De son côté, le Burkina Faso devrait rester fidèle à son schéma classique en 4-3-3. Hervé Koffi garderait la cage, avec une défense articulée autour de Yago, Issoufou Dayo, Edmond Tapsoba et Arsène Kouassi. Dans l’entrejeu, le trio Ouédraogo - Sangaré - Aziz Ki est pressenti pour assurer le lien entre récupération et projection.

En attaque, Bertrand Traoré et Dango Ouattara prendraient place sur les côtés afin d’accompagner Konaté en pointe. Auteur du but décisif de la tête face à la Guinée équatoriale, Tapsoba s’impose comme le pilier défensif, soutenu par l’expérience de Dayo. Plus haut, Traoré et Ouattara devraient porter l’animation offensive et la transition autour de Konaté. Là encore, aucune blessure n’étant à déplorer, Brama Traoré dispose d’une base solide qu’il pourrait toutefois ajuster à la marge.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

SUD Dernier match BUR 1 0 Nul 0 Soudan 2 - 1 Burkina Faso 2 Buts marqués 1 Match à plus de 2,5 buts 1/1 Les deux équipes ont marqué 1/1

Classement