Sortie, couverture, plateformes... Tout savoir sur FIFA 22

EA Sports est au travail pour le nouveau chapitre de FIFA. Goal fait le point sur les actualités liées au jeu préféré des fans de football.

Au cours des trois dernières années, de nombreux joueurs ont été perdus, mais FIFA reste l'une des séries de jeux vidéo les plus appréciées et les plus utilisées par des millions de personnes à travers le monde. Après le millésime 2020/2021 et en vue de la saison 2021/2022, des travaux sont également en cours pour FIFA 22.

La pandémie de coronavirus a repoussé l'ancien titre, mais FIFA 22 va voir le jour dans la même période que les éditions précédentes. On sait peu de choses sur le nouveau chapitre de FIFA, mais toutes les mises à jour arriveront au cours de l'été.

QUAND EST-CE QUE FIFA 22 SORTIRA ?

FIFA 22 devrait se concrétiser prochainement, le PDG d'EA, Andrew Wilson, confirmant déjà son arrivée prochaine sur le marché :

"Tous nos nouveaux jeux EA Sports sont conçus pour les plates-formes de console de nouvelle génération, notamment FIFA, Madden, NHL et EA Sports PGA Tour", a déclaré Wilson lors d'une conférence téléphonique EA en mai.

Le succès des titres FIFA a été remarqué par Wilson dans la même conversation et en tenant compte de cela, il est facile de voir pourquoi EA serait désireux de continuer à cultiver cette franchise particulière.

Il semble encore trop tôt pour décider d'une date de sortie pour FIFA 22, mais il devrait arriver dans les magasins physiques et numériques en septembre 2021.

FIFA 22 SUR QUELS APPAREILS ?

Comme l'ont souligné les responsables d'EA, FIFA 22 est en cours de construction pour les consoles de nouvelle génération telles que PlayStation 5 et Xbox Series-X / S, il sera donc intéressant de voir comment les graphismes et le gameplay seront affectés. Cependant, il est prévu que le jeu soit également disponible pour jouer sur PlayStation 4 et Xbox One, ainsi que sur PC. FIFA 21 a été ajouté au catalogue Google Stadia en mars 2021, mais on ne sait pas comment et si FIFA 22 sera ajouté à la plate-forme. Reste également à savoir si FIFA 22 sera un titre jouable sur Nintendo Switch.

LA COUVERTURE DE FIFA 22

Kylian Mbappé sera mis à l'honneur sur la couverture de FIFA 22, comme cela s'est produit pour FIFA 21. La star du PSG a été choisie pour la deuxième année consécutive par EA Sports comme homme d'image : "C'est génial d'être de retour sur la couverture de FIFA. J'ai un lien spécial avec ce jeu et j'ai hâte de profiter de FIFA 22 avec vous tous."

FIFA 22, LE TRAILER