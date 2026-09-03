Le FC Barcelone a publié un communiqué officiel ce jeudi, dans lequel il fait le point sur l'état de son joueur belge Jessie Bisiou, victime d'une blessure qui a suscité l'inquiétude des supporters hier.

Le joueur de 18 ans avait été contraint de quitter la finale de la Coupe de Catalogne, face à Sabadell, mercredi soir, sur une civière, après avoir été victime d'une lourde blessure.

Les images laissaient d'abord penser à un problème sérieux, le joueur étant ensuite apparu sur la pelouse avec des béquilles et une chaussure de protection au pied blessé, mais les premiers examens ont atténué les craintes concernant la blessure de l'ailier.

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Bisiou a passé des examens médicaux complémentaires ce jeudi afin de déterminer la nature de sa blessure, et il s'est avéré qu'il s'agissait d'un violent coup à la cheville gauche.

Cette situation a inquiété le joueur, qui a échappé à une blessure grave, mais qui sera tout de même contraint de s'absenter des terrains pendant un certain temps pour récupérer.

Le FC Barcelone a publié un communiqué confirmant que les examens n'ont révélé qu'une contusion à la cheville, et que le joueur pourra reprendre l'entraînement prochainement.

Le club a déclaré : « Communiqué médical : le joueur Jessie Bisiou a été victime d'une blessure à la jambe gauche lors du match d'hier. Les examens médicaux réalisés ce matin ont confirmé qu'il s'agissait d'une simple contusion. Son retour à l'entraînement est attendu prochainement. »

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L'arrivée de Bisiou à Barcelone cet été avait également laissé une bonne impression durant la préparation de la saison actuelle, le joueur belge ayant eu l'occasion de s'entraîner avec l'équipe première. Il fut l'un des joueurs les plus en vue lors du match amical face à Bâle, parvenant à inscrire deux buts qui ont attiré l'attention du staff technique.







