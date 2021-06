Son statut avec l'Espagne, Morata, Lewandowski... Sarabia se confie

Le joueur du PSG s'est adressé aux médias depuis Las Rozas, à un peu plus de 24 heures avant le deuxième match de l'Euro, contre la Pologne.

Tenu en échec face à la Suède, l'Espagne s'est montré peu dangereux mais a eu un regain d'énergie avec les changements de Luis Enrique en fin de match. Pablo Sarabia, l'une des notes positives de l'Espagne lors de ce premier match de l'Euro 2020, s'est présenté en conférence de presse deux jours du match contre la Pologne ce samedi. L'attaquant du PSG a évoqué son statut et celui de l'équipe ces dernières semaines.

"Être titulaire ? Je suis heureux d'être ici, de représenter l'Espagne dans ce championnat d'Europe. Je suis content de ce que j'ai apporté, de ce que le coach me demande. Nous avons un grand groupe, sans titulaires ni remplaçants. Je travaille chaque jour pour obtenir du temps de jeu, dès le début du match ou en cours de jeu, avec le plus grand enthousiasme. Ce sont les attaquants et les ailiers qui doivent être décisifs, ils doivent donner de l'amplitude, notamment face aux équipes compacts, qui ont du monde derrière. Il faut faire des centres, arriver avec beaucoup de joueurs avec la possibilité de marquer", a analysé l'ailier espagnol.

Pablo Sarabia a pris la défense d'Alvaro Morata, en manque de réussite face à la Suède : "La responsabilité de marquer appartient à tout le monde, tant en attaque qu'en défense: nous attaquons et défendons tous. Morata a fait plusieurs efforts défensifs qui sont admirables. J'ai grandi avec lui, c'est un sacré joueur, les statistiques sont là, elles sont spectaculaires, c'est l'un des meilleurs d'Europe. Je le vois fort, plus pressé que jamais de marquer lors du prochain match".

Un plan anti-Lewandowski ?

"Jouer avec Morata et Gerard Moreno en attaque ? Tous les joueurs en attaque sont très bons, ils ont beaucoup de qualité. Je pense qu'ils sont tous compatibles. C'est à l'entraîneur de décider. L'entrée de Gerard contre la Suède ? L'équipe a joué un match assez complet, on a raté le but. Nous avons eu l'occasion de le faire. L'équipe avait aussi besoin de jambes fraîches et je pense que nous avons joué un bon match tout le monde, aussi bien ceux qui ont commencé que ceux qui sont entrés en jeu", a ajouté l'ailier du PSG.

L'international espagnol ne s'attend pas à un match facile face à la Pologne de Robert Lewandowski : "Ça va être un match difficile, on s'attend à une équipe qui s'est retirée mais qui a aussi de bons joueurs en attaque, qui vont nous demander beaucoup. Bien sûr, Lewandowski est la principale menace de leur attaque. On connaît tous la saison qu'il a fait, c'est un joueur de classe mondiale. Nous essaierons de le mettre le plus mal à l'aise possible et qu'il ne puisse pas faire son travail car il a déjà montré qu'il pouvait être très fort".

Pablo Sarabia a profité de sa présence devant les médias pour évoquer un sujet d'actualité : Sergio Ramos. Il a rendu hommage au capitaine de la Roja qui quitte le Real Madrid cet été : "Pour moi, cela signifie ce qu'il signifie pour tous les Espagnols, il a accompli beaucoup de choses et a été une référence pour l'équipe nationale et son club. Il a fermé un chapitre, nous lui souhaitons le meilleur ici. Il est celui avec le plus d'apparitions internationales et c'est admirable".