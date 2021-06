Luis Enrique : "L'Espagne ne manque pas de leadership"

Le sélectionneur de la Roja s'est présenté devant la presse à la veille de l'entrée en lice de l'Espagne dans cette Euro, face à la Suède.

Les sentiments : "Le premier match est toujours important parce que c'est un peu comme s'habituer à la compétition et nous voulons tous commencer par une victoire et bien faire, mais ce n'est pas facile à cause du rival et des circonstances. Nous partons avec l'espoir et espérons être à notre niveau."

Sa révolution : "La seule réalité est que les années passent pour tout le monde. Les joueurs ne sont pas éternels, ils doivent prendre leur retraite et les jeunes joueurs passent à autre chose. Lorsque j'ai pris mes fonctions d'entraîneur, je n'avais pas de révolution en tête. Il est évident qu'avec certains jeunes joueurs, vous pensez à faire un investissement pour les garder pendant un certain nombre d'années. Dans ce cas, il est vrai qu'il y a pas mal de jeunes, mais il y a aussi des vétérans. Il y a un bon mélange."

Leadership : "Il n'y a pas de manque de leadership ici. Il y a beaucoup de joueurs, 24, qui doivent diriger. Ils prennent les décisions sur le terrain. Bien sûr, je suis l'un des leaders, les entraîneurs, pour le meilleur ou pour le pire, le sont toujours. Si un coach n'est pas un leader, on ne va pas bien."

La barrière des huitièmes de finale, insurmontable depuis 2012 : "J'adorerais ça et j'en suis convaincu. Si cela ne se produisait pas, je serais le premier à admettre que nous n'étions pas à la hauteur. Je suis toujours optimiste."

L'attaque de la Suède : "Nous ne savons pas vraiment qui jouera devant, mais la Suède est connue pour être très directe, très forte. Nous connaissons très bien certains d'entre eux qui jouent en Liga, comme Isak. Je pense qu'il va jouer. Ils sont bons dans l'espace et ils vont jouer de longs ballons, donc nous allons essayer de les contrer."

Les changements de plan à cause du coronavirus : "Je vous ferais la faveur de vous dire le onze sans problème, mais pas à l'entraîneur rival. Ils sont assez dangereux comme ça. Le plan est le même, même si j'aurais aimé compter sur Busquets. Nous nous adaptons. Il n'y a pas de plaintes ou d'excuses."