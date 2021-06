Espagne, Aymeric Laporte à la rescousse d'Alvaro Morata

Le défenseur de Manchester City a pris la défense de son coéquipier, qui a connu un match difficile contre la Suède.

Le défenseur espagnol, Aymeric Laporte, a pris la défense de son coéquipier Alvaro Morata, soutenant l'attaquant pour marquer les buts dont l'équipe a besoin pour l'avenir. Alvaro Morata a connu une soirée difficile face au but ce lundi, tout comme le reste de l'Espagne, alors que La Roja s'est contentée d'un match nul 0-0 contre la Suède dans un match qui leur a permis d'établir des records de possession, mais dans lequel ils ont été inefficaces.

Malgré le fait que l'équipe ait été huée par les supporters présents à Séville pour leur manque de sang-froid devant le but, Aymeric Laporte a déclaré qu'Alvaro Morata « ferait taire tout le monde » dans les prochains jours et semaines. "Vous ne pouvez pas douter d'un attaquant comme Alvaro Morata, qui a déjà beaucoup montré", a déclaré Aymeric Laporte à propos de l'attaquant de la Juventus après le résultat décevant contre la Suède.

"La prochaine fois, il va marquer trois buts et fait taire tout le monde", a ajouté le défenseur de Manchester City, qui a disputé son premier match officiel sous les couleurs de la Roja. Les commentaires d'Aymeric Laporte ont été repris par le sélectionneur, Luis Enrique, qui a déclaré qu'il pensait qu'Alvaro Morata n'avait tout simplement pas eu de chance. "J'ai aussi entendu des applaudissements pour Morata, et je vais me concentrer là-dessus".

Olmo : "Je ne comprends pas pourquoi les fans huent"

L'article continue ci-dessous

"Alvaro Morata est un grand joueur qui fait beaucoup de choses très bien. Pas de chance aujourd'hui, mais c'est le football et c'est la vie. Il est plus facile de jouer avec le public en votre faveur, et j'espère que cela changera", a ajouté le sélectionneur de la Roja. Pour parvenir à cela, l'attaquant prêté par l'Atlético Madrid à la Juventus devra trouver le chemin des filets dès le prochain match et surtout saisir la moindre occasion s'offrant à lui.

Qui plus est, Alvaro Morata fait face à la concurrence de Gérard Moreno, auteur d'une très belle saison avec Villarreal, qui s'est montré à son avantage lors de son entrée en jeu. L'attaquant espagnol est passé tout proche d'offrir un précieux succès à son équipe en toute fin de match, mais Olsen s'est montré de nouveau impérial, préservant ainsi le point du match nul pour la Suède.

Alvaro Morata a peut-être été la cible la plus fréquente, mais il n'était pas le seul joueur espagnol à avoir été hué par le public de Séville. Bien qu'elle ait gardé le contrôle du jeu, l'Espagne n'avait pas cet avantage car elle a commencé le tournoi sur une note médiocre. "Je ne comprends pas pourquoi ils huent", a déclaré le milieu de terrain Dani Olmo. "Les fans doivent tous nous soutenir". Ils auront l'occasion de le faire dès samedi soir avec la réception de la Pologne.