Son agent : Lewandowski a refusé une offre saoudienne de 200 millions d'euros pour rester au Barça

Pini Zahavi, l'agent de Robert Lewandowski, a confirmé que l'attaquant polonais aurait préféré rester une année de plus au Barça, ce que souhaitait également le président du club, Joan Laporta.

Zahavi a déclaré, dans un entretien mis en avant par le quotidien espagnol « Sport » : « Vous savez que Joan Laporta adore vraiment Lewa ! Et il voulait que Robert joue au Camp Nou une année de plus. J'en ai parlé avec lui en décembre, et il m'a dit à ce moment-là : "Je veux que Robert reste". »

L'agent a expliqué que la position du président du club ne correspondait pas aux plans de la direction sportive et du staff technique, Laporta ayant compris qu'il ne devait pas intervenir dans le travail de Deco et de Hansi Flick.

Le représentant du joueur a affirmé : « Ce sont eux qui décident de la composition de l'équipe, et ils ne pouvaient pas garantir une place à Robert dans le onze de départ, ce qui comptait pour lui encore plus que l'argent. »

Il a ajouté : « Vous le connaissez, il veut toujours jouer et être un élément essentiel de l'équipe. Cependant, Deco et Flick avaient une vision différente de l'avenir de Robert au Barça, et c'est pour cette raison qu'à un moment donné, nous avons commencé à étudier d'autres options. »

Il a poursuivi : « Laporta m'a dit : "Dis à Robert que nous l'aimons. Il fait partie de notre histoire, et c'est l'homme qui a sauvé le Barça". Vous comprenez ça ? "Il a sauvé le Barça", c'est exactement ce qu'il a dit. »

Zahavi a continué en expliquant que ces mots ouvriront les portes du club à Lewandowski : « C'est pour cela que je crois que s'il voulait un jour travailler pour le Barça, il y aurait une place pour lui là-bas. »

Zahavi a évoqué le fait que l'attaquant polonais avait eu la possibilité de quitter le Barça quelques mois plus tôt, révélant qu'il avait reçu au mois de janvier une offre venue d'Arabie saoudite pour deux saisons, d'une valeur de 100 millions d'euros par saison, mais que Lewandowski avait refusé cette offre car sa priorité était de rester avec le club catalan.

L'agent de joueurs a déclaré : « En janvier 2026, Robert avait sur la table une offre de deux ans d'une valeur de 100 millions d'euros par saison. »

Interrogé sur la raison de ce refus, il a répondu sans détour : « Parce qu'il voulait jouer au Barça. »

Zahavi a indiqué que l'option saoudienne a par la suite perdu de sa force, après que les clubs de la Roshan League ont modifié leur politique de dépenses et que les sommes qui étaient proposées un an plus tôt n'étaient plus disponibles.

Zahavi a pris contact avec le club d'Al-Ittihad ainsi qu'avec des responsables du Qatar, mais il a finalement informé Lewandowski que cette voie était devenue compliquée.