Solskjaer : "United doit faire attention aux flops sur le mercato"

Les Red Devils ont souvent beaucoup dépensé ces dernières années, et pas forcément toujours à bon escient.

Ole Gunnar Solskjaer comprend que les fans réclament à cor et à cri de nouveaux investissements dans l'équipe de , mais il souligne que les erreurs passées du club sur le marché incitent à la prudence.

Manchester United a dépensé des sommes énormes pour des noms de stars ces dernières années afin de revivre les jours de gloire dont il a bénéficié sous la direction de Sir Alex Ferguson. Mais des joueurs comme Alexis Sanchez, Angel Di Maria, Romelu Lukaku et d'autres n'ont pas été à la hauteur de leur réputation et ont depuis été revendus.

En comparaison, les Reds ont été plus discrets dans la fenêtre actuelle, avec Donny van de Beek leur seule signature confirmée - bien qu'Edinson Cavani soit prêt à effectuer un transfert gratuit pour ajouter plus de muscle à leur ligne d'attaque.

Et Solskjaer admet que les erreurs de recrutement commises par ses prédécesseurs David Moyes, Louis van Gaal et Jose Mourinho signifient qu'il n'a pas carte blanche pour dépenser.

"Je ne veux pas parler de noms qui n'ont pas eu une carrière réussie à Man Utd avant de passer à autre chose parce qu'il y a différentes raisons pour que les gens ne réussissent pas au club", a-t-il déclaré aux journalistes avant le choc de dimanche avec à Old Trafford.

"Mais, oui, nous devons maintenant être très minutieux et très sûrs lorsque nous mettons beaucoup d'argent de côté pour les joueurs. Ils doivent être bons pour l'avenir, ils doivent être bons pour le présent et ils doivent être bons pour le groupe qui est déjà là. C'est beaucoup plus complexe que de pointer un joueur du doigt et de dire : "Il a la qualité".

"Lorsque vous signez des joueurs, vous suivez un processus minutieux pour vous assurer que ceux que vous amenez sont bien adaptés au club. Il est facile de choisir les meilleurs joueurs du monde. Chaque club les connaît.

"Le processus de recrutement signifie qu'il est essentiel de s'assurer que lorsque vous investissez de l'argent, il est bien dépensé. Je pense que les personnes que nous avons chargées de surveiller et d'identifier les joueurs font du bon travail.

"Nous avons perdu quelques bons joueurs qui ont réussi dans d'autres clubs, mais nous avons senti que nous voulions aller dans une autre direction. Quand je suis arrivé, mon opinion était que nous devions donner une chance aux jeunes joueurs, que nous devions voir si nous pouvions trouver quelque chose dans nos propres rangs - et cela a bien fonctionné."

Malgré ces coûteux problèmes de transfert, le Norvégien n'est pas convaincu que la nomination d'un directeur du football, comme l'a suggéré Monchi de Séville cette semaine, soit une solution magique.

"Il y a toujours des gens qui veulent parler de la façon dont ils gèrent les choses et dont ils s'en sortent, a ajouté Solskjaer. Nous avons tous des opinions différentes sur la façon dont le football devrait être joué et dont les clubs devraient être dirigés. Nous avons de bonnes personnes qui dirigent notre club.

"Il y a toujours des discussions en coulisses, que les gens ne connaissent pas, sur la façon dont nous faisons les choses et sur l'évaluation de nos performances."

Lorsqu'on lui a demandé si United pouvait nommer un directeur du football, M. Solskjaer a répondu : "Ce n'est pas à moi de le dire. En ce moment, nous travaillons avec cette structure et je pense que les résultats de la saison dernière se sont beaucoup améliorés, les fans nous ont regardés et ont dit que nous allions dans la bonne direction, alors j'espère que nous pourrons poursuivre dans cette voie cette saison."