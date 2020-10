Cavani va rejoindre Manchester United

L'ancien buteur du PSG, Edinson Cavani, est en passe de s'engager en faveur de Manchester United. Un sacré coup des Red Devils.

devrait signer l'ancien attaquant du Edinson Cavani. Une information que Goal est en mesure de confirmer.

Le joueur de 33 ans est libre de tout engagement depuis qu'il a quitté le PSG à la fin de la saison dernière et il devrait se rendre à Manchester dimanche avant de boucler son transfert chez les Red Devils. Les deux parties se sont entendues sur un engagement d'un an avec option pour 12 mois supplémentaires. L'arrivée de Cavani offrant à Solskjaer une option alternative à l'avance.

Odion Ighalo, qui joue le rôle de remplaçant depuis janvier, retournera à Shanghai Shenhua au cours de la nouvelle année, le Nigérian a complètement disparu du radar depuis l'entame de la nouvelle saison.

Plus d'équipes

Solskjaer a cherché à miser principalement sur des jeunes talents britanniques au club depuis qu'il a pris la relève de José Mourinho il y a de cela presque deux ans. Cavani va à l'encontre de cette tendance, mais MU est convaincu qu'enrôler un attaquant chevronné et aguetti aux joutes continentales peut aider à favoriser la progression des jeunes joueurs.

MU devrait encore recruter en attaque

L'accord pour Cavani ne devrait pas avoir d'impact sur les activités de transfert de dernière minute que United essaie de conclure avant la date limite de lundi soir. Jadon Sancho reste une cible prioritaire malgré le fait que le soit catégorique sur le fait que l'ailier ne va nulle part - le directeur sportif Michael Zorc a de nouveau répété samedi que United avait raté sa chance de signer l'Anglais. Le club travaille également sur des options alternatives si un accord pour Sancho ne peut être finalisé, l'ailier barcelonais Ousmane Dembele étant l'un des noms de la liste du Plan B. Il n'y a cependant pas eu d'offre formelle adressée aux géants catalans et United ne serait intéressé que par un prêt d'une saison, si la piste Sancho s'effondrait.

L'article continue ci-dessous

Au niveau des départs, les discussions se poursuivent avec la Roma sur un accord permanent pour Chris Smalling, qui a impressionné lors de son prêt au côté italien la saison dernière.

L'arrière Diogo Dalot et le milieu de terrain Andreas Pereira devraient également rejoindre la , le premier étant sur le point de rejoindre l' en prêt et le second ayant signé à la .