Solskjaer évoque le futur d'Erling Haaland

Ole Gunnar Solskjaer a commenté l'actualité riche de son ancien protégé à Molde, Erling Haaland.

Ole Gunnar Solskjaer n'a pas voulu dire si Manchester United allait s'activer pour l'attaquant de Dortmund, Erling Haaland, mais a suggéré qu'il n'y avait qu'un certain nombre d'équipes capables de signer le génie norvégien.

La machine à but scandinave est une cible de choix pour de nombreux clubs à travers l'Europe. Et son père, aux côtés de son agent, Mino Raiola, a été repéré à Barcelone jeudi avant de se rendre à Madrid pour des entretiens.

United a tenté de signer le joueur de 20 ans la saison dernière, mais le joueur a opté pour un transfert en Bundesliga à la place et, bien que le club reste intéressé à faire venir cet élément, Solskjaer n'a pas voulu dévoiler toutes ses cartes.

L'article continue ci-dessous

Le coach de MU a indiqué en conférence de presse avant le match contre Brighton: "Eh bien, je me concentre sur les deux prochains mois et quoi qu'il arrive dans le monde du football, il n'y a qu'un nombre limité d'endroits où les plus grands peuvent aller. Comme je l'ai dit, nous nous concentrons sur ceux qui sont ici et même si j'ai travaillé avec Erling, ce n'est pas bien pour moi en tant que manager de Man United de parler d'Erling. Je peux parler de lui en tant qu'ancien entraîneur, mais il se fera sa propre idée. "

Solskjaer a déclaré dans le passé que le club chercherait toujours les meilleurs joueurs du monde et vu que le coach mancunien a déjà coaché Haaland auparavant, la paire entretient de bonnes relations personnelles. United a besoin d'un attaquant cet été car Edinson Cavani n'est pas sûr de rester et Anthony Martial est en difficulté en tant que n ° 9. Cependant, ce sera une tâche difficile d'embaucher Haaland et devancer des écuries comme le Real Madrid, Barcelone, Manchester City et Chelsea.

Solskjaer a été interrogé sur les photos montrant le père de Haaland et Raiola arrivant à Barcelone et il a promis qu'ils essaieraient d'être plus discrets s'ils venaient à passer à l'action. "Je pense que la façon dont le monde fonctionne en ce moment, vous aimeriez faire toutes vos affaires en toute tranquillité, mais il y a des yeux partout, il y a des infos, les médias rendent cela plus difficile. À qui pouvez-vous faire confiance ? J'espère que nous pourrons nous asseoir ici avec des joueurs sur lesquels personne n'a écrit. Nous menons nos activités de recrutement, de dépistage, les joueurs qui nous intéressent, je pense que nous le faisons de la bonne façon. Qui nous intéresse, et sur qui nous pouvons nous positionner, je ne vais pas faire de commentaire à ce sujet."