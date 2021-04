Le sale coup du Barça pour Haaland

Le Barça n'a pas les moyens pour Haaland, mais a les moyens de gâcher la fête pour les autres...

Le père et l'agent d'Erling Haaland ont visité les installations du Barça, puis celle du Real Madrid, jeudi, en l'espace d'une journée.

Mino Raiola, agente de Haaland, y el padre del jugador se reunieron en las oficinas del Real Madrid, en Valdebebas, con dirigentes blancos.



-En esa reunión NO ha estado Florentino Pérez.

-Juni Calafat ha ejercido de anfitrión para enseñarles las instalaciones

Le clan Haaland est désormais attendu en Angleterre pour discuter avec les clubs intéressés et peser le pour et le contre.

Selon le journaliste d'Onda Cero, Edu Pidal, Erling Haaland devrait coûter au bas mot 150 millions d'euros et le Barça n'a pas les moyens de se l'offrir cet été.

En face, le Real est prêt à aligner les billets et le joueur serait enthousiaste à l'idée de rallier la capitale espagnole. Haaland aurait même demandé à ce que Martin Odegaard, son compatriote norvégien, soit rapatrié d'Arsenal afin de jouer avec lui la saison prochaine, à Madrid.

Les médias espagnols affirment que les négociations avec le Real sont beaucoup plus avancées que celles qui se déroulent avec le Barça.

Mais le Barça n'est pas fair-play. Selon Pidal, le club catalan n'a aucunement l'intention de recruter le joueur des Borussen et a uniquement organisé la rencontre entre son père et son agent pour faire monter les enchères afin que le Real paie le joueur plus cher au final.

De bonne guerre, avec un Clasico en coulisses et sur les marchés qui fait rage à quelques encablures de celui sur le terrain.