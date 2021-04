Barça, le père d'Haaland est à Barcelone !

Le père d'Haaland et Mino Raiola ont atterri à Barcelone, jeudi matin, et ont rencontré un des hommes de confiance de Laporta, le président du Barça.

Le marché des transferts n’est pas encore lancé qu’il commence déjà à s’affoler. En vue de la fenêtre de tir durant l’été, les clubs et agents commencent à se rencontrer et à intensifier les contacts. Celui de ce jeudi devrait faire l’effet d’une bombe sur le Vieux Continent.

Tandis qu’Erling Haaland est rentré de sélection au Borussia Dortmund, son père a fait le voyage jusqu’à Barcelone comme le rapporte Sport. Le paternel de l’attaquant norvégien a été aperçu à l’aéroport catalan en compagnie de Mino Raiola, l’agent d’Haaland. Les deux ont ensuite pris la direction des bureaux du Barça pour rencontrer non pas Joan Laporta en personne mais l’un de ses hommes de confiance.

A la base simple rumeur d’un intérêt catalan pour le joueur que tout le monde s’arrache, cette entrevue marque un vrai tournant dans le futur annoncé de Haaland. Courtisé par le Real Madrid et Manchester City, qui faisaient office de favoris, le Norvégien est donc prêt à écouter tous ses prétendants avant de faire son choix.

Il y a quelques jours, Laporta n’avait pas caché son admiration pour l’ancien attaquant du RB Salzbourg et assurait qu’il ferait tout pour rendre le Barça plus compétitif et ainsi pousser Messi à revoir sa position sur son futur au Barça.

Avec Sergio Agüero qui a annoncé son départ de Manchester City et qui a toujours déclaré vouloir jouer un jour aux côtés de son ami Messi et Erling Haaland prêt à écouter l’offre barcelonaise, le Barça pourrait bien se montrer plus attractif que ses caisses financières ne le penser !