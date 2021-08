Solskjaer rassure sur l'opération à l'épaule de Rashford

L'attaquant a été mis à l'écart depuis la finale de l'Euro 2020 à Wembley mais a maintenant subi avec succès une opération à l'épaule.

Marcus Rashford est "très heureux" du déroulement de son opération à l'épaule, selon Ole Gunnar Solskjaer, alors que l'attaquant de Manchester United fait son retour à l'entraînement avec le club.

L'attaquant a été mis à l'écart depuis la finale de l'Euro 2020 à Wembley après avoir choisi de se soumettre à une procédure pour corriger ce problème de longue date, l'excluant des premières semaines de la nouvelle saison.

Mais avec le succès de l'opération, l'Anglais est maintenant de retour dans les installations du club alors qu'il continue d'intensifier sa rééducation, son manager notant qu'il travaillait dur pour faire son retour.

"Il semblait très heureux de l'opération", a déclaré Solskjaer au site officiel de United avant le voyage de son équipe à Southampton en Premier League dimanche. "Il travaille dans le gymnase, nous le voyons tous les jours, donc il va ronger son frein quand il se rapprochera du moment où il pourra revenir."

Le Norvégien a également garanti qu'il s'attend à ce que Rashford revienne en forme, après avoir eu du mal au cours de la seconde moitié de la saison dernière.

"Bien sûr, chaque fois que vous êtes blessé est un moment difficile, mais c'est aussi le moment de réfléchir et de vous retrouver", a-t-il ajouté. "C'est ce que nous espérons qu'il arrivera à Marcus."

Étant sur la dernière étape sur la voie d'un rétablissement complet, l'attaquant espère briller une fois de plus pour les Red Devils le plus tôt possible.