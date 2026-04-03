Slott : « Mon souhait concernant le parcours de Salah avec Liverpool n'est pas réaliste »

Arne Slot, l'entraîneur de Liverpool, a annoncé que la star égyptienne Mohamed Salah était prêt pour affronter Manchester City en quarts de finale de la FA Cup.

Lors de la conférence de presse qu'il a donnée ce vendredi pour évoquer le match très attendu contre Manchester City à l'Etihad Stadium, Solt a déclaré : « Le départ de Salah à la fin de la saison ? Il est prêt pour le match de samedi, il s'est entraîné avec nous hier et s'entraînera aujourd'hui, il est disponible pour le match de demain. Je pense que ce qui s’est passé après son annonce est tout à fait mérité : ses coéquipiers et tout le monde à travers le monde ont été interrogés sur son héritage et ont dit ce qu’il fallait dire. »

Slot a ajouté : « Ce que Salah a accompli pour ce club pendant toutes ces années, tous les trois jours, était incroyable : ses buts, ses passes décisives, son influence et ses titres. »

Il a poursuivi : « J’ai vu une belle photo de Salah devant tous les titres qu’il a remportés individuellement et avec l’équipe, et je ne peux qu’espérer qu’il parvienne à en ajouter deux autres d’ici la fin de la saison. »

Quant à savoir si l’annonce par la star égyptienne de sa décision de partir maintenant donnera un « coup de pouce » au club pour le reste de la saison, l’entraîneur a expliqué : « Pour le club, peut-être, mais pour Mo, je pense que peu importe qu’il quitte le club ou qu’il reste. C’est ce que Salah a montré tout au long de ces huit ou neuf dernières années : il a toujours été disponible et au meilleur de sa forme. Et cela ne change pas positivement maintenant parce qu’il va partir, car Mo a toujours donné tout ce qu’il avait pour ce club depuis qu’il est ici. »

Il a conclu : « J’aurais aimé qu’il puisse en faire davantage, mais ce n’est pas réaliste, car il a toujours donné tout ce qu’il avait, et il va essayer de continuer ainsi jusqu’à la fin de la saison. Si Salah reste au niveau qu’il affiche depuis des années, cela nous aidera énormément jusqu’à la fin de la saison. »



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