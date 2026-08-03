« Avant, ils m’ont tous dit la même chose : le record est de 72 points, et personne ne le battra de sitôt », a écrit Thomas Müller dans sa newsletter par e-mail : « Je me suis dit : alors il va bien devoir tomber maintenant. »





Au final, l’attaquant de 36 ans des Vancouver Whitecaps a touché dix cibles sur onze, a atteint 79 points et a ainsi battu le record avec aisance. « Il me manquait cinq points pour le maximum. Je suis presque content qu’il en soit ainsi. Sinon, ils devraient imaginer un nouveau challenge. Si le score maximal ne peut plus qu’être partagé, ce n’est plus aussi passionnant. »

La Shooting Challenge fait partie du MLS All-Star Skills Challenge et se déroule traditionnellement la veille du MLS All-Star Game. Les joueurs de MLS sélectionnés doivent toucher le plus de cibles possible dans et autour du but dans un temps imparti.

Les Vancouver Whitecaps sont mal sortis de la pause de la Coupe du monde

Le précédent record était détenu par le Brésilien Evander du FC Cincinnati, établi l’an dernier. Après le gala de Mülle, l’ancien recordman, lui aussi présent, a également pu participer hors concours - et a lui aussi atteint 79 points.

En NBA, les skills challenges sont un concept éprouvé. « Beaucoup connaissent ce format grâce au basket, notamment avec le concours de dunks. C’est un joli temps fort et, en football, c’est au moins tout aussi amusant. Surtout quand on gagne », a écrit Müller. « Ce qui m’a le plus plu dans ce format : c’est détendu, et on voit les joueurs sous un autre angle. Leur personnalité ressort bien. »

En MLS, les choses sont mitigées pour les Whitecaps depuis l’interruption due à la Coupe du monde : lors des trois premiers matches, le leader de la conférence Ouest n’a pris que deux points. Müller a égalisé sur penalty lors du match nul 1-1 contre le Los Angeles FC dans la nuit de samedi à dimanche.



