Simeone : "La victoire contre Liverpool ne compte pas face au RB Leipzig"

L'Atletico Madrid a éliminé le champion d'Europe en titre au dernier tour, mais l'entraîneur a admis que cela ne comptera pas face à Leipzig.

Diego Simeone affirme que la célèbre victoire de l'Atletico Madrid sur ne comptera pour rien face au dans la quête d'une place en demi-finale de la . L'équipe espagnole a éliminé le champion d'Europe en titre avec une victoire totale de 4-2 après la prolongation en huitième de finale et a obtenu un tirage au sort favorable pour les quarts de finale contre les débutants à ce niveau : Leipzig.

Cependant, cinq mois se sont écoulés depuis le triomphe lors du match retour à Anfield et Diego Simeone insiste sur le fait que le match n'aura guère d'importance sur ce qui se passera à Lisbonne jeudi. "Cette victoire n'est pas une référence. De nombreux mois se sont écoulés et l'enthousiasme s'est calmé pendant notre période de quarantaine", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse mercredi. "Le match de Liverpool restera une partie de notre histoire et était très important pour l'Atletico de Madrid, mais c'était il y a très longtemps et un autre chemin commence demain."

"J'ai beaucoup de respect pour Leipzig"

Leipzig, dirigé par l'impressionnant jeune entraîneur Julian Nagelsmann, a terminé troisième de la cette saison et a battu 4-0 lors des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Nagelsmann a déclaré mardi qu'il souhaitait éviter une confrontation sur la ligne de touche avec le fougueux Simeone, mais le patron de l'Atletico Madrid a choisi de ne pas répondre directement à ces commentaires. "Je ne réponds pas aux opinions des collègues. Je n'ai rien à commenter", a-t-il déclaré. "Demain, nous jouons un match très important, contre un jeune entraîneur qui fait un travail fantastique. Ils jouent très bien et essaient de faire avancer le ballon".

"C'est une équipe formidable et les chiffres le montrent. Ils ont terminé troisième en et ont remporté le même nombre de matchs que nous. J'ai beaucoup de respect pour eux et je sais que gagner n'est pas seulement important, mais la seule possibilité qui existe", a ajouté l'Argentin. L'attaquant influent Angel Correa et Sime Vrsaljko ne font pas partie de l'équipe de lAtletico pour le match face à Leipzig après avoir été testés positifs au coronavirus.

Mais alors que Diego Simeone rumine la perte de ces joueurs, il a les yeux rivés sur une troisième apparition finale en six ans avec l'Atletico : "Angel est important pour nous et être sans Sime, qui s'est battu dur pour revenir, fait également mal", a-t-il déclaré. "Nous avons perdu deux hommes très importants au sein de l'équipe, mais nous espérons les avoir plus tard et nous devons passer à autre chose. Nous devons nous adapter aux circonstances."