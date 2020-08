Leipzig-Atletico, Julian Nagelsmann : "Sur un match, tout peut arriver"

L'entraîneur du RB Leipzig a livré un discours ambitieux, ce mercredi soir, à la veille du quart de finale de Ligue des champions face à l'Atlético.

Julian Nagelsmann était présent en conférence de presse ce mercredi, à la veille du quart de finale de contre l'Atlético de Madrid. Face aux médias, l'entraîneur du est apparu concentré. Conscient que l'expérience plaide en faveur des Colchoneros, il estime que le contexte actuel aura son importance.

"Nous allons tous être jetés dans l'eau froide​"

"Nous savons qu'ils ont une énorme expérience sur les confrontions aller-retour, mais sur un match, tout peut arriver. Et l'Atletico n'a pas l'expérience des matches uniques, tout comme nous. Nous allons tous être jetés dans l'eau froide, à cause de cette situation, et l'expérience ne sera pas un facteur aussi important que ce qu'elle aurait pu être", a ainsi expliqué Julien Nagelsmann. Toutefois, son équipe devra composer sans Timo Werner, lequel a signé à . Rien d'insurmontable selon lui.



"Nous savons que Werner n'est plus là, mais nous avons d'autres joueurs qui sont forts en attaque. Je ne sais pas encore qui commencera le match, mais nous avons des joueurs qui n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu à cause de la présence de Timo, et nous avons maintenant l'occasion de les intégrer. Certains qui étaient un peu dans l'ombre vont pouvoir jouer un rôle de cadre", a expliqué le technicien allemand. Un discours optimiste, pas forcément partagé par les supporters...

Heureusement, Patrik Schick et Marcel Halstenberg, incertains, vont mieux et pourrait être en mesure de prendre part à la rencontre face à l'Atlético. "On va voir s'ils peuvent débuter et jouer 90 minutes, où s'ils débuteront sur le banc". En cas de succès, Leipzig affrontera le vainqueur du match entre l' et le PSG.