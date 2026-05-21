Jeroen Stekelenburg entretient une « relation purement professionnelle » avec le sélectionneur Ronald Koeman. C’est ce qu’a affirmé le journaliste de la NOS, chargé de couvrir les Oranje, dans un entretien accordé à l’hebdomadaire Panorama.

À la veille de la Coupe du monde, Stekelenburg accorde un long entretien. Le mois prochain, il sera en contact quotidien avec les joueurs, sans pour autant nouer de lien personnel.

« On se serre simplement la main, puis il repart », résume-t-il.

« Il arrive parfois que nous commencions à peine une interview avec un joueur, Memphis Depay par exemple, et que Koeman souhaite en entendre un extrait avant que je ne l’interviewe. Dans ces moments-là, nous ne nous disons pas grand-chose, c’est surtout le silence qui règne. »

« Notre relation est purement professionnelle : quand il est invité sur le plateau de Studio Voetbal, je ne prends même pas place à la table », précise Stekelenburg.

Stekelenburg tient à préserver cette distance. « Il y a deux ans, avant l’Euro en Allemagne, Andere Tijden Sport a consacré un épisode à la victoire de l’Euro 1988, dans l’ancienne Allemagne de l’Ouest. »

« Je n’y prends pas part, même si je peux faciliter les contacts. Je ne vois pas l’intérêt de ressasser avec lui les souvenirs de Munich alors que nous y retournerons ensemble deux mois plus tard pour l’Euro », conclut Stekelenburg.