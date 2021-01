"Si Messi s'en va, Barcelone doit le remercier et le respecter"

Emmanuel Amunike, l'ancien attaquant du Barça, pense que le club catalan doit réserver à Lionel Messi la sortie qu'il mérite.

Si Lionel Messi décide de passer à autre chose cet été, Barcelone doit "le respecter et le remercier pour ce qu'il a fait", estime Emmanuel Amunike. Pour le Nigérian, le meilleur joueur de les temps a gagné le droit de dicter son propre avenir.

Le sextuple lauréat du Ballon d’Or avait tenté de quitter le Nou Camp l'été dernier. Il a ensuite vu les dirigeants en place s'opposer à sa libération. Finalement, il juré d'honorer son contrat, mais les spéculations continuent d'enfler concernant son prochain mouvement alors qu'il va bientôt être libre de tout engagement.

Messi est aujourd'hui libre d'entrer en pourparlers avec ses courtisans. et le nourrissent l'espoir de l'enrôler. La Pulga devrait cependant suspendre toute discussion jusqu'à la fin de la saison.

Le Barça n'a pas perdu espoir de prolonger son capitaine, lui permettant d'étirer sa belle idylle avec le club, mais l'incertitude règne pour le moment.

Amunike se garde de spéculer sur ce qui pourrait se passer l'été prochain, mais il estime que l'icône de 33 ans doit être autorisée à faire le choix qu'elle juge le bon. "On ne sait jamais ce qui va se passer", a déclaré le Nigérian à Radio MARCA. "La réalité est que vous devez remercier Messi pour tout ce qu'il a donné à Barcelone. Mais tout a son début et sa fin. Il n'est plus aussi jeune. Mais je me souviendrai de ce que Messi a fait pour le club. Si Messi part, vous devez le respecter et le remercier pour ce qu'il a fait."

Le Barça a renoué avec un rendement convaincant ces derniers temps, lui permettant de remonter au classement de la et d'assurer une place en finale de la Supercoupe. Ronald Koeman, le coach de l'équipe, espère que ce rebond soit le début d'une belle série.

Amunike est arrivé au Camp Nou en 1996, peu de temps après le départ d'un autre coach néerlandais de renom, et il est heureux de voir un homme occupant l'un des postes d'entraîneur les plus exigeants commencer à répondre aux attentes. Il a lâché : «Je suis content pour Koeman. Cela n'a pas été si facile pour lui. Maintenant, ils sont en finale de la Supercoupe d' et cela donnera plus de confiance à l'équipe.»

Le Barça affrontera l' à Séville dimanche avec un trophée majeur en jeu. Ce match offre la possibilité à Koeman de remporter son premier titre comme coach blaugrana.