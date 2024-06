"Si la France gagne l'Euro ? Je me…", la promesse folle d’Olivier Giroud

Olivier Giroud promet l’impossible en cas de victoire finale des Bleus au Championnat d’Europe 2024, qui se déroule en Allemagne.

L’Equipe de France s’engage pour aller chercher un troisième titre en Championnat d’Europe des nations. Avant-centre des Bleus, Olivier Giroud fait un pari complètement incroyable au cas où les Bleus remportent l’Euro 2024.

Mbappé croit que la France est favorite

Considérée comme une des équipes favorites du tournoi, la France a la capacité de remporter l’Euro 2024 selon Kylian Mbappé. Pour l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain, l’Equipe de France est bien favorite, mais devra prouver son statut de favori sur le terrain.

Getty Images

« Je pense que ça ne dérange pas. Un statut, ce n’est que du papier. Le foot, ce n’est pas du papier. Qu’on soit favoris ou pas, ça ne va pas changer notre manière d’aborder ce tournoi (…) On ne va pas se cacher non plus, on fait partie des équipes qui peuvent gagner. Mais le passé a montré que ce ne sont pas toujours les favoris qui gagnent. Être favoris, c’est bien, mais gagner c’est mieux », a confié Kylian Mbappé dans une interview accordée à TF1.

L'article continue ci-dessous

Getty Images

Giroud promet de raser ses barbes

Si Daniel Riolo avait promis de faire une tresse comme celle de Bradley Barcola en cas du sacre du PSG en Ligue des champions cette saison, c’est au tour du prochain attaquant du Los Angeles FC de promettre du lourd en cas de victoire de l’Equipe de France à l’Euro 2024. L’ancien attaquant de Montpellier promet de raser ses barbes si les Bleus soulèvent le trophée le 14 juillet.

« Tu m’as pas pris de cours, je ne l’ai pas préparée celle-là », a d’abord répondu Olivier Giroud à Adil Rami au micro de TF1, dans Le Mag. « Un truc fou ? Allez, allons-y, je me raserai la barbe Mais ça va être horrible », a ajouté l’ancien attaquant des Blues de Chelsea et d’Arsenal.

La France défie l'Autriche ce lundi 17 juin (21 heures) pour son premier match à l'Euro 2024.