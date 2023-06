Le FC Séville a de nouveau remporté la Ligue Europa au bout de la nuit face à la Roma !

la finale de la Ligue Europa entre le Séville FC et l'AS Rome de José Mourinho.

Ce jeudi soir se déroulait

Ce dernier disputait une deuxième finale continentale de rang face au spécialiste de l'épreuve. Le FC Séville est en effet un sacré client en Ligue Europa, mais ce sont bieen els Giallorossi qui ont ouvert le score grâce à Dybala.

La Joya marquait à la 35e minute du match. Mancini récupérait le ballon devant Rakitic, après une intervention de Cristante, et lançait immédiatement Dybala sur la gauche. L'international argentin trompait Bounou d'une frappe croisée du gauche, qui filait dans le petit filet opposé. 1-0, le score au repos.

Mais en seconde période, les Nervionense allaient égaliser. Sur la droite, Navas centrait vers Ocampos qui manquait sa reprise devant le but. Le ballon retombait sur le genou droit de Mancini, qui prenait son propre gardien à contre-pied.

Et au terme d'un second acte tendu, où les deux équipes auraient pu bénéficier d'un penalty, le Séville FC poussait l'AS Rome en prolongation., qui n'allait d'ailleurs rien donner. Et à la fruste loterie des tirs au but, c'est le FC Séviille qui l'emporte et signer un nouveau trophée continental !