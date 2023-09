Séville – Lens : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Ce mercredi, le FC Séville va en découdre avec le RC Lens dans un match comptant pour la première journée de Ligue des champions.

Après le Paris Saint-Germain contre le Borussia Dortmund ce mardi soir, le deuxième club français engagé pour la Ligue des champions fera ses débuts mercredi. En effet, le RC Lens est en déplacement en Espagne pour défier le FC Séville, mercredi, dans le cadre de la première journée à partir de 21h. Un match prévu au Stade Ramón Sánchez Pizjuán.

Deux équipes en quête de confirmation

En difficultés en Liga espagnole, le FC Séville tentera de se relever. Eliminée en phase de groupes la saison dernière, la formation espagnole vise une campagne meilleure que celle écoulée où elle a fini troisième avec 5 points derrière Manchester City (14 points) et Dortmund (9 points). En championnat, le club, qui a enregistré le retour de Sergi Ramos ne convainc pas. Après cinq journées de Liga, le club andalou connaît des difficultés, enregistrant trois défaites contre une victoire en quatre matchs joués. Ce qui le place à la 17e place, à un pas de la relégation avec 3 points.

De son côté, vice-champion de France à l’issue de la saison écoulée, le Racing Club de Lens a directement composté son billet pour la phase de groupes. Mais cette saison, c’est un autre RC Lens que l’on aperçoit en début de campagne. En cinq sorties en Ligue 1 de France, les hommes de l’entraîneur Franck Haise sont méconnaissables. Ceux-ci enregistrent quatre défaites contre un seul match nul. Ce qui d’eux la lanterne rouge du championnat de France. Une victoire d’entrée dans le groupe B de Ligue des champions permettrait aux Sang et Or de reprendre confiance.

Horaire et lieu du match

Séville – Lens

Ligue des champions

Stade Ramón Sánchez Pizjuán

A 21h française

Les équipes probables du Séville – Lens

Séville: Dmitrovic - Navas, Badé, Sergio Ramos, Pedrosa - Sow, Rakitic - Suso, Torres, Ocampos - Mir

Lens: Samba - Medina, Danso, Gradit - Machado, Abdul Samed, Thomasson, Aguilar - Sotoca, Fulgini - Wahi

Sur quelle chaine suivre le match Séville – Lens

La rencontre entre le FC Séville et Lens sera à suivre ce mercredi 20 septembre 2023 à partir de 21h simultanément sur Canal+ et RMC Sport 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur les plateformes dédiées des deux groupes, My Canal et RMC Access.