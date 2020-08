Setien : "Lewandowski est génial, mais il n'est pas Messi"

Deux des meilleurs joueurs du football mondial vont s'affronter en quarts de finale de la Ligue des champions ce vendredi.

Robert Lewandowski est un grand joueur, selon l'entraîneur du FC Barcelone Quique Setien - mais ce n’est pas Lionel Messi. Les deux buteurs devraient s'affronter ce vendredi lorsque le Barça affrontera le en quarts de finale de la . Robert Lewandowski est le meilleur buteur de la saison en Ligue des champions et connaît la saison la plus prolifique de sa carrière à ce jour, avec 53 buts en 44 matchs toutes compétitions confondues.

Lionel Messi, six fois vainqueur du Ballon d’Or, a connu une campagne étonnante sur le plan personnel, avec 31 buts et 26 passes décisives en 43 apparitions, bien que le Barça ait raté le titre espagnol au profit du malgré une avance au classement au retour du confinement. Avant le quart de finale de vendredi, Setien a clairement exprimé son admiration pour Lewandowski - mais il sait qu'un joueur dans sa propre équipe est capable de faire de la magie.

"Surmonter leur pressing pour leur faire mal"

L'article continue ci-dessous

"Robert Lewandowski est un grand footballeur, mais il n'est pas au niveau de Leo Messi. C'est clair", a déclaré l'entraîneur du lors de sa conférence de presse d'avant-match. "Maintenant, Lewandowski est dans un grand moment. Il compte 13 buts en Ligue des champions et est très bien aidé par ses coéquipiers, mais on a déjà vu Leo l'autre jour contre Napoli. C'est bien que nous puissions profiter de ces joueurs".

Plus d'équipes

Malgré la dépendance du Barça envers Messi, Setien est catégorique sur le fait que si son équipe doit passer, les onze titulaires doivent être performant : "Il peut aider à gagner le match, mais j'ai toujours cru en la force de l'équipe", a- déclaré le coach du Barça. "Il est capable de marquer des buts pour lui-même, mais sans la force de l'équipe, il marquerait moins. Nous sommes préoccupés par beaucoup de choses à propos du Bayern parce que c'est une équipe très complète qui presse bien, qui arrive avec de nombreux joueurs en haut du terrain, et qui défend bien".

"Mais nous avons la capacité de surmonter la pression et d'avoir le ballon, et ils savent que si nous surmontons leur pressing, nous leur ferons beaucoup de mal. Ce sera à nous deux de défendre et d'attaquer. Il n'y aura pas de dominateur clair et celui qui surmontera ce match est celui qui profite de ses occasions", a conclu Quique Setien. Une chose est sûre, le Barça ne pourra pas se relâcher comme cela a été le cas face à .