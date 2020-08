Flick : "Messi ? De loin le meilleur de tous"

Invité à comparer entre Lionel Messi et son buteur Robert Lewandowski, le coach du Bayern a brandi un joker, tout en louant la star argentine.

Lionel Messi et Robert Lewandowski font partie des joueurs qui se sont le plus distingués en cette saison 2019/2020. Les deux buteurs ont concouru pour le Soulier d’Or et n’était-ce la crise sanitaire liée au Covid-19 ils auraient pu batailler pour le prestigieux Ballon d’Or à la fin de l'année.

Dernièrement, Lothar Matthaus, la légende du football allemand, a mis en avant la progression de « Lewa », osant même affirmer que ce dernier est aujourd’hui le meilleur footballeur en activité. Un compliment que Hansi Flick, le coach du Bayern, aurait pu reprendre, mais ce dernier s’est gardé d’entrer dans ce jeu-là.

« Impossible de comparer Lewandowski à Messi »

En conférence de presse ce jeudi, et avant le match opposant l’équipe munichoise au Barça, le technicien allemand a cherché à dépassionner le débat, tout en exprimant son immense admiration pour La Pulga. « Vous ne pouvez pas comparer les deux joueurs. Lewy a une excellente qualité dans la surface de réparation, il est notre garantie de but. Mais il est aussi à la construction des buts. Messi a été de loin le meilleur footballeur ces dernières années et je ne sais pas si un jour on aura un joueur tel que lui », a-t-il confié.

Lors du match de vendredi, c’est le jeune canadien Alphonso Davies qui est pressenti pour être au marquage du sextuple Ballon d’Or. Une sacrée tâche. Flick a tenu judicieusement a enlevé la pression des épaules de son protégé en lâchant : "Ce n'est pas le Bayern contre Messi, c'est le Bayern contre le Barça. Nous avons réfléchi à la façon dont nous allions jouer contre lui. Mais je ne vais pas révéler ce que l’on prévoit. Il est important d'être intelligent et de fermer les espaces. Nous voulons le mettre sous pression et gagner les duels en tête-à-tête. "