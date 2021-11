Sergio Aguero contraint de prendre sa retraite

Stoppé net le mois dernier en plein match en raison d’un souci au cœur, l’avant-centre argentin du Barça ne va pas pouvoir reprendre la compétition. C’est ce qu’a révélé le journaliste espagnol Gerard Romero. L’officialisation de la nouvelle de la part du club catalan n’est pas encore intervenue, mais cela ne saurait tarder.

Il n'a pas voulu mettre sa santé en danger

Les examens médicaux complémentaires qu’il a passés ont révélé que l’arythmie cardiaque dont il souffre est incompatible avec la pratique d’un sport du haut niveau. El Kun a eu du mal à se résoudre d’arrêt, mais il s’est finalement rendu à l’évidence et a pris une décision sage qui priorise sa santé.

A 33 ans, et alors qu’il joue en pro depuis l’âge de 15 ans, Aguero met donc fin à son parcours footballistique. Un triste dénouement pour ce grand footballeur, et qui a signé tant d’accomplissements au plus haut niveau. Il est notamment devenu le meilleur réalisateur de l’histoire de Manchester City durant son excellent passage dans le championnat anglais.

Aguero n’a joué que 5 matches avec le Barça

En rejoignant Barcelone l’été dernier, Aguero espérait entamer un autre grand chapitre de sa carrière mais ses aspirations ont donc été contrariées par ce terrible coup du sort. Au final, il n’aura joué que cinq petits matches avec les Blaugrana (dont deux comme titulaire seulement) pour un temps cumulé de 166 minutes. Son unique but a été inscrit lors du Clasico perdu contre le Real Madrid.

Avec cette fin prématurée, Aguero fait aussi une croix sur son rêve de disputer un quatrième Mondial avec sa sélection argentine, lui qui compte 101 capes avec son pays.