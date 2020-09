Sergi Roberto espère éviter le départ de Messi : "Il peut être convaincu de rester par un Barça compétitif"

L'Espagnol pense que le sextuple Ballon d'Or pourrait être convaincu de rester si le Barça prouve sur le terrain qu'il mérite d'avoir l'Argentin.

Lionel Messi peut être convaincu de rester sur place par un Barcelone qui remporte des matches et des trophées, estime Sergi Roberto. Le géant catalan a encore le temps de tenter de prolonger le contrat d'une figure emblématique du club, mais ce ne sera pas chose aisée. Dans l’état actuel des choses, Messi, sextuple vainqueur du Ballon d’Or, a moins de 12 mois avant la fin de son contrat actuel et sera libre de décidé son avenir à partir de janvier.

Le joueur de 33 ans avait l'intention de quitter le club catalan avant d'entrer dans cette dernière année, la superstar argentine exprimant le désir de partir sur le dos d'une décevante 2019-20. Son désir a été rapidement bloqué et Messi a révélé dans une interview exclusive avec Goal qu'il n'entrerait pas dans un différend juridique avec le Barça. La saison 2020-21 a été ouverte de manière positive par le Barça, avec une victoire convaincante 4-0 contre lors de leur première sortie en compétition sous Ronald Koeman.

Sergi Roberto espère que le succès sur la scène nationale et européenne pourra être construit à partir de ce match, avec toutes les raisons de croire que remporter des trophées convaincra Lionel Messi de rester sur place. : "J'espère qu'au fil des jours, il commencera à se sentir mieux et que nous pourrons compter sur Leo pour remporter des trophées", a déclaré Roberto à ARA à propos d'un autre joueur formé à La Masia, tout comme lui.

Plus d'équipes

"En fin de compte, c'est comme lorsque vous vous séparez de votre femme ou de votre meilleur ami. Ce sont des processus compliqués. Maintenant, c'est à ses coéquipiers de le faire se sentir désiré", a ajouté l'Epsagnol. Sur la saga époustouflante qui a vu Messi pousser pour son départ, Sergi Roberto a indiqué : "Je ne savais rien. Et quand c'est sorti dans la presse, je ne pouvais pas croire que Leo ne voulait pas rester ici".

"Je souhaite que ce ne soit pas comme ça. Avec lui, nous sommes plus forts et je suis ravi qu'il reste au final", a ajouté l'Espagnol. Bien que Lionel Messi reste pour l'instant en Catalogne, il sera libre de parler avec tous les clubs intéressés par ses services à partir de janvier. Sergi Roberto cherche à ce que le Barça fasse valoir ses arguments en faveur d'une prolongation avant cette date, il est toujours possible que l'Argentin, qui a joué uniquement au Barça dans sa carrière, puisse accepter de prolonger son séjour en Catalogne.

"Il a dit qu'il ne restait qu'un an de plus mais, si nous jouons bien et que nous gagnons des trophées, qui sait s'il changera d'avis ? Si nous y parvenons, c'est encore mieux", a déclaré Roberto. "C'est une situation très compliquée. Le joueur veille à son meilleur intérêt, tout comme le club. Il est difficile d'atteindre un équilibre où tout le monde est heureux. Dans le cas de Leo, c'est spécial. Il est ici depuis 20 ans et a tout donné pour ce maillot".

Le Barça a déjà accumulé des points de retard dans l'esprit de Lionel Messi. L'Argentin a également critiqué le club, a été très touché, pour avoir permis à son ami proche et son collègue prolifique en attaque, Luis Suarez de partir pour ses rivaux de l'Atletico Madrid. Le Barça a un long chantier qui l'attend afin de convaincre Lionel Messi d'un renouveau dans le club catalan et d'espérer le faire prolonger son contrat au-delà de l'été prochain.