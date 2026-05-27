Hans Kraay junior estime que Ronald Koeman a dû vivre un véritable casse-tête en excluant Jeremie Frimpong de la liste. Contre toute attente, le latéral droit de Liverpool ne fait pas partie de la sélection définitive des Pays-Bas pour la Coupe du monde, dévoilée mercredi.

« Je pense que ça a dû être l’un des coups de fil les plus pénibles que Koeman ait eu à passer », estime Kraay dans une analyse pour ESPN. « Car Luciano Valente et Kees Smit ne l’ont pas convaincu au téléphone, je pense. »

« Pourtant, Frimpong y croyait un peu, malgré sa saison difficile. Lors des grands rendez-vous contre l’Espagne, il avait été très bon en tant qu’ailier droit reculé. » Kraay fait référence au quart de finale de la Ligue des Nations l’an dernier, où les Oranje n’ont été éliminés qu’aux tirs au but.

Le joueur de Liverpool aurait pu postuler au poste d’arrière droit, habituellement détenu par Denzel Dumfries, que le milieu de terrain néerlandais remplace au Qatar.

« Tout est clair : à Feyenoord, on connaît Mats Wieffer comme milieu droit. Mais il brille à Brighton & Hove Albion comme ailier latéral, et tout le monde le voit. Pourtant, il peut aussi jouer comme véritable arrière droit », s’enthousiasme Kraay à propos de l’ancien joueur de Feyenoord. « Il a ainsi l’occasion d’affronter les ailiers gauches d’Arsenal et de Manchester City. »

« C’est le deuxième arrière droit de Koeman », conclut Kraay, qui comprend pourquoi Wieffer a été sélectionné par le sélectionneur national. « Geertruida connaît une saison un peu en dents de scie. Je ne trouve donc pas ça très surprenant, Wieffer. »

Âgé de 26 ans, Wieffer totalise quatorze sélections avec les Oranje. Il n’a plus joué en équipe nationale depuis juin dernier, lors de la victoire 8-0 contre Malte à Groningen.