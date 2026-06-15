Selon Derksen, ce vétéran ne apporte plus grand-chose à la sélection néerlandaise

Au lendemain du match Pays-Bas - Japon (2-2), Johan Derksen porte un jugement sévère sur Memphis Depay, entré en cours de jeu. « Le Moustachu » estime que l'attaquant remplaçant n'apporte actuellement que très peu à l'équipe nationale néerlandaise, qui a ainsi laissé filer des points précieux lors de la Coupe du monde.

Il a également estimé que le titulaire Donyell Malen n’avait pas été convaincant : « Il ne fait pas des étincelles en équipe nationale. Et Memphis vit entièrement sur ses lauriers d’antan », a-t-il déclaré dans l’émission Vandaag Inside.

« Quand a-t-on vu Memphis briller pour la dernière fois ? Cela remonte à longtemps. Certes, il a inscrit beaucoup de buts pour l’équipe nationale néerlandaise, mais je le trouve aujourd’hui raide, lourd et peu mobile », poursuit l’analyste, visiblement peu impressionné par l’avant-centre de l’Oranje et des Corinthians.

René van der Gijp enfonce le clou en rappelant l’exigence des grands tournois : « Il faut être décisif lors d’un tournoi. C’est ça qui reste dans les mémoires. Marquer deux buts contre l’Estonie, on s’en souvient pas. Mais Memphis n’est jamais très bon lors des tournois. »

Le sélectionneur Ronald Koeman a fait entrer Memphis après la pause contre le Japon, en remplacement de Malen à la 70e minute. À ce moment-là, les Oranje menaient 2-1, mais cet avantage n’a pas été conservé jusqu’au coup de sifflet final à Dallas.

Dans leurs analyses d’après-match, Derksen et Valentijn Driessen ont également critiqué les choix de remplacement et la tactique de Koeman. Le journaliste néerlandais aurait préféré voir Wout Weghorst entrer en jeu en fin de rencontre pour jouer le rôle de « bélier » et de point d’ancrage.